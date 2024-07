La anécdota de Faustino Asprilla que hizo explotar de la risa a Diego Maradona

Faustino Asprilla fue uno de los jugadores que le hizo pasar un mal momento a Argentina y a Diego Maradona. En 1993 protagonizó la goleada por 5-0 que los cafetaleros le propinaron a la Albiceleste con el argentino en una de las tribunas del estadio.

Con el paso de los años ambos volvieron a encontrarse. Lo hicieron en el programa televisivo De Zurda en 2014, momento en el que el Tino compartió su experiencia como modelo de una revista para adultos que causó una explosiva risa del Pelusa.

“Hubo una votación en la que ganó la iniciativa de ver a un hombre desnudo, normalmente las protagonistas son las mujeres. Resulta que yo lideré la encuesta. Me llamaron, me convencieron, fui a las fotos y terminé empeloto”, relató Asprilla mientras Maradona se burlaba y le respondió: “ya lloraba de risa, de antemano, porque me dicen que la encuesta fue por la medida”, apuntó.

Después, la complicidad entre ambos, y su respeto, quedó de manifiesto cuando Maradona le dedicó unas palabras al ariete al momento de despedirlo “Me gusta verlo así, alegre, tan auténtico, porque siempre se habla de lo malo y es muy difícil que te cruces a un jugador y te hable mal del Tino. Eso no lo paga nadie”, señaló el 10 en aquel instante.