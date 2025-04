El Mindep responde ante el emplazamiento del alcalde de Rancagua sobre un presunto “apoyo inexistente” para el Mundial Sub 20

El Ministerio del Deporte sale al paso del emplazamiento que realizó Raimundo Agliati, alcalde de Rancagua. El timonel municipal de la capital de la región de O’Higgins, que será una de las cuatro subsedes del Mundial Sub 20 que se realizará este año, acusó una presunta falta de respaldo para cumplir con los estándares y exigencias que requiere la cita.

Ante las acusaciones, la catera respondió con un comunicado, asegurando estar alineado acorde al compromiso que implica realizar un evento del tal magnitud. El escrito también fue replicado por la ANFP.

“El Ministerio del Deporte y el Comité Organizador Local (COL) informan que los compromisos adquiridos por el Estado para las diferentes mejoras que se implementarán en la sede de Rancagua, en el marco de la realización del Mundial FIFA Sub-20, se encuentran avanzando en tiempo y forma, tal como ha sido planificado. Bajo ningún punto de vista está en riesgo la realización de este importante evento deportivo en nuestro país”, comienza señalando el texto.

El Mindep detalló la inversión que ha recibido El Teniente de Rancagua. “Cabe destacar que el Estadio CODELCO El Teniente de Rancagua ha recibido inversión en infraestructura del orden de los $3 mil millones, que considera mejoras en la cancha, iluminación, camarines, baños y fachada, entre otros”, continúa el escrito.

“Respecto a los trascendidos sobre eventual riesgo de la sede, se informa que los proyectos que se están gestionando a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Subdere para los centros de entrenamiento (accesos, camarines, baños, entornos, entre otros) se encuentran en curso”, añade.

El ministerio encabezado por Jaime Pizarro continuó con sus descargos. “Todas las instituciones involucradas estamos trabajando de manera coordinada con FIFA para cumplir con todos los requerimientos que demanda organizar un evento de esta magnitud cumpliendo con alcanzar un estándar de primer nivel. Este será nuestro principal legado no solo para cada una de las sedes involucradas durante el torneo, sino que para todo el país”, cerró el comunicado oficial.

El emplazamiento del alcalde de Rancagua

El Mindep respondió ante el comunicado difundido por Agliati, donde cuestionaba el “nulo apoyo” por parte del Estado. “Rancagua cumple, pero el Gobierno sigue ausente: el Mundial Sub-20 corre serio riesgo. Pese a los anuncios hechos en 2024 por autoridades nacionales y regionales, el apoyo del Estado ha sido inexistente, poniendo en riesgo la realización del evento en la ciudad”, planteó en el escrito.

“Un Mundial no es responsabilidad exclusiva de una ciudad: es una tarea país. Y si no se cumple con los estándares FIFA, el evento corre riesgo de no realizarse. Esa responsabilidad no será del municipio, sino del Estado y de sus autoridades que decidieron no sumarse”, añadió.

“El Gobierno debe sincerar su postura. O se suma y aporta de manera concreta, o deberá asumir la responsabilidad de que este evento fracase por falta de compromiso institucional. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Es momento de pensar en grande, y sobre todo, de pensar en Rancagua”, sentenció.