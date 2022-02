La ATP multa a Alexander Zverev por su actitud en Acapulco

La rabieta de Alexander Zverev en el partido de dobles del ATP 500 de Acapulco le terminó costando US $40.000. El tenista alemán tuvo un día de furia mientras disputaba un partido de dobles en el torneo mexicano tras discrepancias con lo cobrado por el juez de silla Alessandro Germani.

Tras finalizar el encuentro que terminó perdiendo en tres sets, se fue donde el árbitro del encuentro y comenzó a golpear la silla con la raqueta. Más tarde la organización del torneo lo descalificó de la competencia.

Ahora la ATP ha anunciado que además será sancionado con una multa que asciende a los 40.000 dólares. Por otro lado, se le quitará el dinero que alcanzó a conseguir como premio por alcanzar los octavos de final en individuales (US $20.540) y la primera ronda del dobles (US $7.030).

Así lo confirmó la ATP a través de un comunicado. “El jugador ha recibido las siguientes sanciones: 20.000 dólares por abuso verbal y 20.000 dólares por conducta antideportiva. Esto representa la multa máxima por cada infracción”. “También pierde el premio total de 31.570 dólares”, agregaron.

Nadal reprochó la actitud de Zverev

Tras el hecho del número tres del ranking ATP, el propio Rafael Nadal (5°) el que cuestionó su actitud, señalando que las entendía, pero que no era algo que debía repetirse.

“Es un acto desafortunado y lo siento por él. Tengo buena relación con Alexander, pero creo que se merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera y él es consciente. Ojalá que le sirva de aprendizaje para él y para los otros jóvenes que a veces pierden un poco los nervios en la pista”, declaró el tenista hispano en conferencia de prensa tras avanzar a los cuartos de final.

“Entiendo la frustración y que en un arrebato se pueda romper la raqueta, no me gusta, pero no lo critico. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los jueces y árbitros es otro mundo donde sí creo que la organización se debe hacer fuerte”, añadió.

“No es sólo un tema de faltar el respeto, es que la imagen de Alexander está en el mundo, ahora todo corre como la pólvora y hay millones de niños que están desarrollando su actitud y debemos de dar un mínimo de ejemplo”, añadió.