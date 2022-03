La australiana Ashleigh Barty, número uno del tenis, anuncia su retiro a los 25 años

Un sorprendente anuncio golpea al mundo del tenis. La raqueta número uno de la WTA, la australiana Ashleigh Barty, confirmó a través de sus redes sociales su definitivo alejamiento de la actividad.

La deportista, quien había retomado la actividad en 2016 después de jugar criquet de manera profesional, se retira con tres títulos de Grand Slam en su palmarés.

“Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí a mi buen amiga Casey Dellacqua (su compañera en dobles) que me ayudara”, comenzó diciendo la actual campeona del último de Abierto de Australia hace un par de meses.

Asimismo, explicó que “estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos que creamos juntos de por vida”.

Barty comenzó su carrera en el tenis profesional en abril de 2010, justo después de cumplir los 14 años. En el verano siguiente debutó con 15 en el Abierto de Australia y en 2014 decidió dejar temporalmente las raquetas para dedicarse por dos temporadas a la práctica profesional del cricket.

En 2016 retomó su carrera en el circuito de la WTA y en 2019 levantó la corona en Roland Garros. Es la actual detentora del título de Wimbledon y del reciente Abierto de Australia.

La número del mundo explicó que entregaría las razones de su partida del profesionalismo en una conferencia de prensa.