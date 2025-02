La broma del Dibu Martínez a Julián Álvarez tras el derbi entre el Atlético y el Real Madrid

El sábado 8 de febrero se disputó el clásico de la capital española: Real Madrid recibió al Atlético en el Santiago Bernabéu. El duelo finalizó 1-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Julián Álvarez para cada equipo. La Araña abrió el marcador con una delicadeza a la que divertidamente reaccionó su compañero de selección, Emiliano Martínez.

Ambas escuadras salieron a la cancha en búsqueda de los tres puntos, debido a que la lucha en la zona alta de LaLiga está muy peleada. Con la paridad en el derbi y el triunfo del Barcelona ante el Sevilla, los tres clubes se encuentran a una mínima diferencia. Los dirigidos por Ancelotti tienen 50 puntos, los entrenados por Simeone 49 y los guiados por Flick 48 unidades.

Dada la relevancia del enfrentamiento, las dos escuadras debían salir decididas al Bernabéu a conseguir la victoria. El Atlético se puso arriba en el marcador a los 35 minutos del juego tras la exquisita definición de penal de Julián Álvarez, que picó la pelota y dejó sin respuesta a Courtois. Tras el fin del encuentro, el delantero subió una foto de la celebración del gol a su perfil de Instagram, la cual fue comentada por el Dibu. “Me haces eso a mí y te salgo a correr”, comentó entre risas el arquero.

La excepcional definición de Álvarez

El delantero ex River Plate tuvo la serenidad necesaria para patear de aquella forma, aunque después del partido señaló que en los momentos previos se sentía intranquilo. “No te voy a decir que no estaba un poco nervioso, es la verdad, pero estaba convencido, lo tenía claro”, detalló.

No es primera vez que el argentino le marca un gol al Madrid, dado que cuando jugaba en el Manchester City les anotó a los merengues en la semifinal de la Champions 22/23. El jugador de 25 años se mostró desilusionado por el empate porque sentía que hicieron un gran partido.

“Supimos sufrir. Ellos encontraron justo el gol, pero estábamos aguantando bien. Tuvimos también otras situaciones para intentar ganar. No se dio, tenemos que seguir por este camino. Estamos ahí, en la lucha, y vamos a seguir hasta el final”, indicó. En la presente temporada el campeón del mundo con Argentina lleva 17 tantos y 4 asistencias en 36 encuentros disputados entre todas las competencias.

El goleador del Atlético sueña levantar el trofeo de LaLiga, Champions y Copa del Rey, dado que el colchonero se mantiene vivo en los tres torneos. Los dirigidos por Diego Simeone esperan dar el gran batacazo en la temporada 24/25 y para eso saben que deben vencer a todos sus rivales. El próximo partido del cuadro rojiblanco es el sábado 15 de febrero a las 14:30 horas cuando recibirá al Celta en el estadio Metropolitano.