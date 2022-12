La brutal agresión de Samuel Eto’o a un hincha en Qatar que da la vuelta al mundo

Samuel Eto’o ha protagonizado una lamentable escena la noche del lunes durante el Mundial de Qatar 2022. El exfutbolista y actual presidente de la Federación de Camerún había asistido a ver el duelo entre Brasil y Corea del Sur por los octavos de final de la competencia y todo iba en orden hasta la salida del estadio.

Allí se encontró con una serie de fanáticos que comenzaron a rodearlo para pedirle fotografías, esto iba todo bien hasta que uno en particular se acercó con una cámara en la mano para encararlo.

Tras un cruce de palabras Eto’o perdió el control y lo fue a increpar mientas algunas personas intentaban detenerlo. Al mismo tiempo, otra persona consiguió quitarle la cámara al hincha y después vino lo peor.

El exfutbolista del Barcelona consiguió hacer que lo soltaran y se fue rápido contra el fanático que se encontraba recogiendo la máquina fotográfica que le habían tirado al suelo. Cuando llegó a él le terminó lanzando una patada en el pecho antes de retirarse.

Según las últimas informaciones recogidas por la prensa internacional la víctima de la agresión de Eto’o es un youtuber argelino quien se había acercado al dirigente para preguntarle por Bakary Gassama, árbitro del polémico partido de repechaje entre Argelia y Camerún.

También han dado a conocer que a través de su canal de Youtube ha denunciado que sufrió varias heridas por los golpes, además que le terminaron por destruir la cámara y el micrófono que llevaba, por lo que pide que si alguna persona vio la escena vaya a testificar a su favor.

Uno de los testigos que estaba allí era el periodista Ricardo López, quien trabaja en el medio La Opinión que viralizó el video. El profesional dialogó con el programa el Larguero de Cadena Ser de España en la que relata el momento.

“No entendí lo que estaban diciendo. Escuché a Eto’o intercambiando palabras con el aficionado con un tono enojado. Empezó a perseguirle fuera de control. Al aficionado le arrebataron la cámara y ahí comete el error Eto’o. En vez de irse le da una patada”.

Y el propio López se salvó de ser agredido. “Quería ver qué había pasado, pero vino Eto’o hacia mí, imaginaba que estaba grabando, me encaró por eso y pensaba que me iba a agredir. Le pregunté qué pasó y no podía articular palabras de lo enojado que estaba. Los que estaban con él se lo llevaron”, continuó.