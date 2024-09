La charla de Ricardo Gareca al camarín de la Roja tras la goleada sufrida frente Argentina

Ricardo Gareca y sus dirigidos no pudieron llevarse un resultado positivo en su visita a Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

La Albiceleste terminó imponiéndose por 3-0 a la Roja y lidera la clasificación, mientras que el Equipo de Todos quedó relegado al penúltimo puesto, por lo que el duelo contra Bolivia a disputarse este lunes 10 de septiembre en el Estadio Nacional se transforma en un duelo clave.

Por lo mismo, el Tigre conversó con sus jugadores una vez finalizado el encuentro para que se reenfocaran en lo que viene y dejar atrás la caída en el Monumental de River Plate.

“A los muchachos les dije en el vestuario que no quiero lamentos, que hay que aceptar las críticas, lo que se habla y levantarse para el próximo partido. No hay tiempo”, lanzó en conferencia de prensa.

Poco después, en zona mixta, reiteró que “les dije después del partido que acá no quiero lamentos, que hay que levantarse y pensar en el partido del martes”.

Sobre el duelo contra Argentina, expuso que “Creo que nos acomodamos después de los 30′. No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Partido difícil. Creo que Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte. Pudimos haber concretado ese cabezazo que pegó en el palo, pero no se dio. Nos complicó ese gol en el inicio del segundo tiempo. No se discute el triunfo de ellos”.

“A veces las cosas no salen. Mucho tiene que ver el rival, también. Nos superaron. No hay lugar para lamentos. Hay que dar vuelta la página. Cada partido es un momento diferente. Nos tenemos que recuperar para Bolivia”, continuó el Tigre.

Argentina se impuso por 3-0 a Chile en el duelo por las Eliminatorias. Foto: Photosport.

Falta de goles

Además, mencionó uno de los puntos pendientes que se arrastra desde la Copa América. “Necesitamos reencontrarnos con el gol. Lo vamos a encontrar en la paciencia, en la tranquilidad. El gol es una búsqueda constante, no se encuentra por casualidad. En eso vamos a tener que ir acentuándonos. En los primeros tres partidos hizo ocho goles. A partir de la Copa América nos costó. Generamos dos ocasiones de gol. Son partidos en los que les generas dos o tres y no pudimos concretarlas. Lo más importante, para mí, además de reconocer que no tuvimos un buen partido, es tratar de mentalizarnos para el partido con Bolivia”.

“El proceso ya arrancó. Estoy en un proceso en que hay que encontrar resultados rápidos. Las Eliminatorias son muy cambiantes. Me tocó vivir dos procesos en que arrancamos muy atrás. Es muy difícil. El dolor lo tengo, pero en cuatro o cinco días lo podemos transformar. Bolivia es un rival difícil, pero las Eliminatorias entregan oportunidades a todos. Vamos a poner toda la energía para poder recuperarnos”, continuó.

Sobre la importancia del duelo contra la Verde, sostuvo que “el partido que viene es fundamental. La fe yo no la pierdo. Mientras matemáticamente haya chance, no la voy a perder. Hay que pelearla”.

“Con el nivel no estoy tranquilo. Hoy jugamos mal, nos superaron, jugó bien Argentina. No es lo que queremos, pero tenemos que mejorar mucho. Quiero ser claro. Lo que le puedo decir es que hay otra historia diferente. Cada partido es una historia que hay que sacar adelante. El martes tenemos una oportunidad con nuestra historia, con nuestra gente. Tenemos que recuperar un nivel que despertó elogios en los primeros partidos”, concluyó Ricardo Gareca.