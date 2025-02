La dura autocrítica de Josep Guardiola tras el desastre del City: “No estoy bien para darle tranquilidad al equipo”

Ya se ha vuelto habitual en esta temporada, la peor de Josep Guardiola en el Manchester City. Rostro desencajado y un discurso casi aprendido. El técnico español no lo pasa bien y la crisis del equipo se profundiza.

Lejos de la lucha por el título de la Premier League, el campeón británico sufrió otro duro golpe, ahora en la Champions League. El equipo vencía como local por 2-1 a Real Madrid hasta los 80 minutos. Sin embargo, dos gruesos errores permitieron la remontada del equipo merengue que ganó 3-2.

“Para mí sería fácil echarle la culpa a un jugador en concreto, pero eso es ridículo y no funciona. Yo soy el primero en reconocerlo y los jugadores también. Ellos quieren ganar, basta ver cómo corren, cómo lo hacen. Pero la verdad es que no somos lo suficientemente estables en esos momentos”, advirtió Pep tras la derrota ante el monarca del torneo europeo.

Consultado sobre la responsabilidad de este mal momento, el entrenador insistió que “es de todos nosotros, no solo de los jugadores. No tengo ningún problema en aceptar que esto no funcione como antes”.

Lo cierto es que el elenco no despega. Con la caída ante los merengues, los británicos suman 12 derrotas en los últimos 24 partidos, en todas las competiciones.

“No puedo estar enfadado con mi equipo, porque sabemos a qué equipo nos enfrentábamos. La cuestión es que, a veces, cuando juegas a este nivel y tienes un buen resultado tan cerca, dejarlo escapar de las manos es más difícil de aceptar”, explicó el entrenador.

Un duro golpe

Esta es la novena temporada del hispano en el equipo mancuniano, en las cuales tuvo un promedio de ocho reveses por estación. Su peor registro fue en 2019-’20, cuando debió aceptar una docena de caídas.

En este curso, cuando aún restan al menos tres meses de actividad, el equipo ya llegó a su peor marca en la era del técnico catalán, quien reconoce que pasa por un mal momento personal.

“Llevo muchos años aquí y somos un equipo extraordinario, una máquina cada tres días. Este año acepto cuando el rival es mejor, pero en este momento no estoy lo suficientemente bien para darle tranquilidad al equipo para gestionar estas situaciones”, explicó el de Sampedor.

Asimismo, Guardiola agregó que “hoy no es una excepción sobre lo mal que nos sentimos, ha pasado muchas veces. Hoy es lo que es, mañana hay que seguir y tener las piernas y la mente frescas”.