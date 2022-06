¿La eliminación de Perú le da la razón a Mbappé?: la abismal diferencia entre Europa y Sudamérica en selecciones y clubes

Kylian Mbappé fue campeón del mundo con Francia, en 2018. FOTO: WITTERS/AGENCIAUNO

La figura de Francia generó un inusitado revuelo al comentar que "en Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa" y que "por eso las últimas Copas del Mundo los europeos ganan". No fueron pocos los que salieron a contestarle. En los hechos, tiene asidero lo que manifestó el jugador del PSG. Hace 20 años que un elenco de la Conmebol no gana el Mundial, pero hoy el ranking FIFA lo lidera Brasil. Algo similar pasa a nivel de equipos. Ayer, en la derrota de Perú, Sudamérica acortó la lista de representantes que tendrá en Qatar.