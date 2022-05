Fabinho replica a Mbappé por ninguneo al fútbol de Sudamérica: “No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez; no es fácil”

Kylian Mbappé ha sido el hombre de la noticia en el fútbol internacional, luego de que se confirmara su continuidad en el Paris Saint-Germain, lo que generó ser apuntado en España como “traicionero” con el Real Madrid, club que pugnaba por su fichaje. Más allá de eso, el delantero francés emitió declaraciones que no cayeron bien en este lado del mundo.

En diálogo con TNT Sports Brasil, proyectó lo que puede suceder en el Mundial de Qatar 2022 y fue directo al señalar que Francia y “varios equipos europeos” son candidatos al título aunque “Brasil también es un buen equipo”. Mbappé dio sus motivos por los cuales cree que los del Viejo Continente lideran las preferencias para ser campeones del mundo: “La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”.

Además de destacar a las selecciones europeas, fue crítico con el fútbol sudamericano. “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, manifestó el jugador, campeón con Les Bleus en Rusia 2018.

Alguien salió a replicar lo planteado por el futbolista del PSG. En medio de su preparación para la final de la Champions League de este sábado, el volante brasileño Fabinho, del Liverpool, fue consultado por esto en el tradicional Media Day, que establece la organización en la semana de la final, y le respondió a Mbappé. “No es fácil. Viajamos 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que ir ahí y no es fácil. Hay sitios como Uruguay, que no es fácil. También Chile, que siempre es difícil”, dijo el mediocampista.

“A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa. Pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí, porque los equipos siempre pelean hasta el final. Es muy duro... Brasil y Argentina, si jugasen en Europa, también se clasificarían como primeros de grupo. Van al Mundial como favoritos”, agregó el jugador de los Reds.