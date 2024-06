La encendida arenga de Jorge Fossati para motivar a Perú de cara al clásico ante la Roja

Perú pasa por un complejo momento deportivo y la Copa América puede ser un punto de despegue para el proceso de Jorge Fossati, quien reemplazó a Juan Reynoso tras el pésimo arranque del equipo en las Eliminatorias. Es por eso que el nuevo seleccionador busca recomponer diversos aspectos entre sus pupilos, como por ejemplo, la motivación, de cara al duelo de este viernes ante la Roja en Arlington.

En la conferencia de prensa previa al choque ante la Roja, el experimentado entrenador uruguayo reveló cuáles son los sentimientos. “Hay una sensación de ansiedad que llegue el momento del partido. Por otro lado, gran concentración para que no se nos escapen detalles y también optimismo. Los chicos están muy bien”, manifestó.

Fiel a su honestidad, el charrúa profundizó esas sensaciones. “Por más veterano que soy, los sentimientos siguen jugando y no me gusta andar con poses de que para mí es un partido. Estoy nervioso como cualquiera que hace las cosas con sentimiento, con responsabilidad. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa”, dijo. Y añadió: “Esa ansiedad, ese nerviosismo, por supuesto trato de dominarlo porque no es lo que les tengo que pasar a los jugadores. Lo que buscamos es que en estos momentos los futbolistas estén motivados. Lo mío es eso, tratar de estar equilibrado emocionalmente por los jugadores”.

Siguiendo esa tónica, Fossati detalló la importancia del duelo ante los de Gareca. “No voy a negar que a pesar de los 800 años que tengo y de 10 mil partidos que he jugado, siempre el partido que tenemos para jugar es el más importante del año. En este caso, este tiene ciertas particularidades que lo refuerzan”, confesó.

En ese sentido, también habló de cómo tienen que predisponerse sus dirigidos. “Si tienes que motivarte para jugar contra la selección de Chile siendo peruano, la verdad es que no entendiste absolutamente nada”, dijo, tajante.

Mensaje a los jóvenes

Por otra parte, el DT se refirió a la conformación de la nómina y las razones para mantener en el equipo a jugadores experimentados como Paolo Guerrero y Christian Cueva. Sin embargo, expresó que este último no está para ser titular.

“Christian ha ido superando las distintas etapas de tratamiento, de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada”, aclaró.

“No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”, había explicado previamente sobre las razones de que ambos estuviesen en la convocatoria.