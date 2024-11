La escalofriante revelación de Mike Tyson que sorprende al mundo: “Casi muero en junio; tuve ocho transfusiones de sangre”

Los reflectores apuntaron al AT&T Stadium de Texas. El recinto en Arlington, donde hacen como local los Dallas Cowboys de la NFL, albergó una pelea tan histórica como morbosa. Mike Tyson y Jake Paul protagonizaron el combate más mediático del año.

Era el regreso de uno de los boxeadores más imponentes de la historias tras casi 20 años de su último enfrentamiento como profesional. No obstante, su retorno fue desilusionante, tanto así que provocó una serie de abucheos y pifias en el final de un espectáculo que evidentemente estuvo lejos de cumplir las expectativas.

El excampeón, con 58 años, cayó ante el youtuber e influencer de 27 años, en una decisión unánime. Iron Mike apenas conectó 18 golpes (de 97), a diferencia de los 78 (de 278) de su rival. Fue una paliza, pero donde Paul mantuvo el respeto por la leyenda de Tyson. No logró el ko, pero tampoco lo buscó ni quiso hacerlo.

Casi 48 horas después, Mike Tyson utilizó sus redes sociales para realizar un escalofriante descargo. “Esta es una situación en la que pierdes pero aun así ganas. Estoy agradecido. No me arrepiento de haber subido al ring por última vez”, indicó la leyenda, considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos.

Luego, el nacido en Nueva York confesó que haber protagonizado un nuevo combate fue un triunfo por los problemas médicos que sufrió a mediados de año. La pelea entre Tyson y Paul estaba programada para el 20 de julio del 2024. No obstante, casi dos meses antes, la leyenda del deporte sufrió un brote de úlcera que le provocó vómitos con sangre y mareos poco antes de que su vuelo aterrizara en Los Ángeles, por lo cual tuvo que ser hospitalizado.

“Casi muero en junio. Tuve 8 transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras (11 kilos) en el hospital y tuve que luchar para recuperarme para pelear, así que gané”, escribió en sus redes sociales.

Sus palabras continuaron. Apostó a que la pelea fue también para que sus hijos lo vieran en lo que mejor sabe hacer. “Que mis hijos me vean plantarme y terminar 8 asaltos con un boxeador de talento, que tiene la mitad de mi edad, ante un estadio de los Dallas Cowboys abarrotado, es una experiencia que ningún hombre tiene derecho a exigir”.

Para cerrar, tuvo palabras de agradecimiento para Jake Paul. “Te quiero mucho Mike. Fue un honor enfrentarte, eres una inspiración para todos”, señaló.

Cabe recordar, que el influencer no dudó en elogiarlo apenas terminó el combate. “Sólo intenté herirlo un poco, pero tenía miedo de hacerle daño. Sí, bajé el ritmo en los últimos asaltos porque quería darle espectáculo a los espectadores y no quería hacerle daño a alguien que no necesitaba ser herido”, dijo el boxeador de 27 años.