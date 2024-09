La fiesta que prepara Argentina para despedir a Di María frente a Chile

Este jueves la selección chilena volverá a competir por las Eliminatorias camino al Mundial de 2026. La escuadra que dirige Ricardo Gareca tendrá que viajar hasta Buenos Aires para medirse contra Argentina por la séptima jornada.

Este duelo será especial, pues en esta jornada Ángel Di María será el protagonista de la previa, pues después de una serie de propuestas se determinó que en este duelo el Fideo recibirá un homenaje por parte de la selección transandina después de que el delantero anunciara su retiro tras obtener la Copa América de Estados Unidos 2024.

El delantero del Benfica recibió la autorización del club y podrá estar presente para recibir la ovación de los asistentes al estadio Monumental de River Plate.

Una hora antes del inicio del encuentro, que está programado para las 20.00 horas de Chile, Ángel Di María recibirá el reconocimiento de las autoridades del fútbol argentino, sus compañeros de selección y de los hinchas.

Aunque la AFA mantiene en secreto los detalles de este reconocimiento, sí se sabe que estarán presentes las dos Copas América conseguidas en 2021, 2024, además del trofeo de la Finalissima y, por supuesto, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Junto al saludo y abrazo de toda la Scaloneta, se espera la presencia de varios ex integrantes de la Selección Argentina que compartieron plantel con Angelito.

Por otro lado se espera que también se le entregue un recuerdo especial que se mantiene en completo resguardo.

Ángel Di María consiguió el título de la Copa América de Estados Unidos 2024. Foto: Reuters.

Sentida despedida

Una vez que conquistó la Copa América de Estados Unidos junto a la Albiceleste, Di maría señaló que “les puedo decir lo mismo que les venía diciendo. Estaba escrito, era de esta manera”, apuntó en diálogo con la señal oficial. Agregó que “se lo dije anoche a los chicos, en la cena. Lo soñé, por eso dije que era la última Copa América y que se terminaba acá”.

Continuó entregando detalles de su premonición sobre el partido: “Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué más decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido de esta generación. Me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué. Hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor que así, no?”, añadió.

También habló sobre las caídas que sufrió para alcanzar la gloria: “Parece fácil, pero es muy difícil. Viví del otro lado también durante diez u once años estuve luchándola y peleándola. No es fácil llegar a las finales y ganarlas, y ahora se está dando. En algún momento tenía que pasar. Se los dije a los chicos de la anterior camada, lamentablemente, me hubiese gustado ganar una con ellos. Lo merecíamos también, pero se dio en este momento. Seguí insistiendo, peleándola y estos chicos me dieron todo”, aseguró.