La Florida amenaza a Audax Italiano con quitarle el estadio tras liberarle entradas a los hinchas de la U

El municipio de La Florida no se tomó de buena manera la disposición de Audax Italiano de vender 5.000 entradas para público neutral en el duelo ante Universidad de Chile, ya que esto permitiría el ingreso de hinchas azules pese al castigo de la ANFP.

Por eso lanzaron un comunicado en donde advierten al cuadro organizador de posibles sanciones si se producen problemas en el Estadio Bicentenario o en sus inmediaciones. De hecho, dejan hasta la puerta abierta para un término de contrato de arrendamiento. Situación que pone mucha presión a Audax Italiano.

De hecho, según pudo recabar El Deportivo, en estos momentos Estadio Seguro, ANFP y Delegación Presidencial se encuentran viendo el tema y no se descarta que Audax Italiano tenga que devolver las entradas de los hinchas de la U que ya compraron, porque se estaba evaluando jugar sin público o suspender el encuentro.

Todo este problema nace con la determinación del Tribunal de Disciplina de la ANFP de castigar a la U con tres partidos de visitante sin público producto de los enfrentamientos que tuvieron barristas laicos en el partido ante Colo Colo en el Estadio Monumental. En el papel estos encuentros serían ante Audax Italiano (16 de abril), Everton (22 de abril) y Coquimbo Unido (10 de mayo)

Pero el cuadro audino optó por una decisión que deja en vilo este castigo: vender cinco mil entradas para público neutro. Es ese punto el que preocupa a la Municipalidad de La Florida porque entienden que la definición permite que los seguidores azules igual puedan asistir al partido.

Y para evitar problemas han sido claros con los “Tanos”. “En caso de que se produzcan desmanes, daños materiales o enfrentamientos entre barristas o público asistente a este partido; tanto en las inmediaciones como al interior del Estadio Bicentenario de nuestra comuna, la Muncipalidad de La Florida se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que estime conveniente, en contra de Audax Italiano y de quienes resulten responsables, lo que también puede incluir la determinación de dar término de forma anticipada al contrato de arrendamiento de nuestro estadio”, exponen en el comunicado liberado en sus redes sociales.

En ese sentido la Municipalidad deja en evidencia que dichas amenazas se deben exclusivamente por el punto antes mencionado. “Debido a que Audax Italiano, en su condición de club local, organizador y responsable del espectáculo, de vender 5 mil entradas destinadas a un supuesto “público general o neutral”, medida que eventualmente puede permitir la asistencia de hinchas y barristas del Club Deportivo Universidad de Chile y con ello eludir la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP”, explican.

De momento el cuadro que hace de local en el Estadio Bicentenario no ha dado una respuesta ante las advertencias del Municipio, pero sí anunciaron en las horas previas a la venta de entradas que los hinchas azules no podrán ingresar. “Debido a la resolución del Tribunal de Disciplina de la A.N.F.P., Audax Italiano se ve imposibilitado de vender entradas a los hinchas del club Universidad de Chile.Por lo tanto, al público asistente al encuentro no se le permitirá el ingreso con vestimenta o indumentaria alusiva al club Universidad de Chile o con los colores representativos de dicha institución” exponen. Habrá que ver si dicho mensaje termina siendo de peso frente a los miles de fanáticos que podrían ingresar al recinto.