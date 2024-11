La formación de la Roja de Gareca para darle el golpe a Perú en Lima

La selección chilena se prepara para un partido clave por las Eliminatorias. El conjunto nacional enfrenta a Perú en una complicada posición, pues arrancará la 11° fecha desde el último puesto con cinco unidades, un punto menos que la Bicolor.

Por esto, la escuadra a cargo de Ricardo Gareca necesita sí o sí regresar desde Lima con los tres puntos para así poder seguir soñando con alcanzar el repechaje.

De esta manera el Tigre ha presentado en las prácticas una formación que trae algunas novedades. Una de ellas es el cambio de esquema que pasa al tradicional 4-4-2 y la presencia de Arturo Vidal desde el inicio en la zona de volantes junto a Vicente Pizarro.

Otros cambios que quedaron marcados en las prácticas fue el ingreso de Alexander Aravena para acompañar a Eduardo Vargas en el ataque.

La zona defensiva también trae cambios. Paulo Díaz regresa a la zaga, mientras que Gabriel Suazo retoma el sector izquierdo después de superar una lesión. Felipe Loyola, Además, se suma en el sector derecho.

Así, la formación titular que prepara Ricardo Gareca para enfrentar a Perú tiene a Brayan Cortés en el arco. En defensa están Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo.

En el medio, Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal Vicente Pizarro y Diego Valdés intentarán conectarse con los delanteros Alexander Aravena y Eduardo Vargas.

La titularidad de Vidal

En la previa de este duelo, Ricardo Gareca le dedicó algunas palabras a Arturo Vidal, jugador que ha sido llamado por primera vez por el Tigre desde que asumió en el banco nacional.

“A un jugador como Vidal le da para ser titular. Siempre lo dije. Si ustedes recapitulan, siempre dije que a este tipo de jugadores les da. No veo mayores inconvenientes para que pueda estar desde el arranque”, aseguró sobre el volante de Colo Colo, al que también realzó por su actuación en el Cacique.

“Creemos que es un momento propicio para él. Aprovecho para felicitar a Colo Colo, también a la U. Han encendido el campeonato. Llegaron a una instancia que nos atrapó a todos. Colo Colo terminó coronándose en un año muy bueno para el fútbol chileno a nivel de clubes. Lamentablemente, a nivel de Selección no hemos podido. Es un momento propicio para que Vidal esté con nosotros. Fue importante en la campaña. El encuentro fue normal. Pudimos hablar brevemente. Los dos coincidimos en que la Selección está por encima de todo. Rápidamente se puso a trabajar”, aseguró.

“Este es el momento. No tengo más argumentos. Después, son conjeturas de ustedes. Después, las opiniones. La Selección está por encima de todo. No entro en conflictos con nadie. Con jugadores, con colegas, con nadie. Es el momento propicio para que Vidal esté en la Selección. No tengo para qué extenderme en la respuesta”, insiste. “Pudo haber sido antes. Sucedió ahora. También tuvo algunos problemas físicos. Por eso digo que este momento es propicio”, remarcó.