La Fórmula 1 como meta: el camino de Nico Pino tras su salto en el WEC.

Pese a su corta edad, Nicolás Pino (20 años) tiene claras sus metas. En este 2025, el piloto dio el salto a la categoría Hypercar, la más importante del Mundial de Carreras de Resistencia de la FIA (World Endurance Championship, WEC). También es reserva en la Fórmula E. “Esto es por 12 años de carrera, que se tornó profesional a mis 13 años, cuando me fui a vivir a Europa. Hemos seguido un plan. Ha sido un camino de aprendizaje. Si bien es un paso que esperábamos, esto se dio más rápido de lo que pesamos. Eso demuestra que hemos hecho bien este camino”, explica a El Deportivo.

El automovilista no oculta que su gran objetivo es lograr competir en la Fórmula 1. Para eso, ha tomado una ruta alternativa a la tradicional. “Normalmente se piensa que tienes que pasar por Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2. Eso es lo ideal, pero es extremadamente caro. Hay muchos casos de pilotos que pasan por los prototipos como Franco Colapinto, que hizo medio año en Fórmula 2 y después pasó a la Fórmula 1. Schumacher estaba compitiendo para Mercedes en las 24 horas de Le Mans y ese mismo año saltó a los Benetton. Hay muchos casos distintos. En realidad, la oportunidad te tiene que pillar bien parado. He hecho esta carrera con objetivo de transformarme en un piloto versátil. Los autos cada vez evolucionan más rápido y tienes que ser capaz de rendir en cualquier tipo de condiciones. Por eso que hemos optado por una carrera distinta”, relata.

El automovilista nacional asegura que tras llegar a tres de los principales circuitos del mundo, su próximo paso es la F1.

Ahora su objetivo es evidente. “Estoy en dos de los tres campeonatos mundiales más importantes. La meta en el corto plazo es ir a ganar, ser el mejor en todo lo que uno haga. Luego el siguiente paso obviamente sería la Fórmula 1. Nadie lo puede prometer, pero si las cosas salen, se te entrega la oportunidad y estás preparado, así va a ser”, dice.

“Este es un mundo muy pequeño. No hay más de 100 pilotos donde ya estamos. Al final del día, tú igual estás representando a un país, a una región. Colapinto, por ejemplo, llega ahí con el apoyo de los argentinos. Ese fue el impacto. Hay muchas variedades para estar ahí, pero eso también sería uno, porque al final todos son buenos. Algunos más talentosos que otros pero todos están trabajando para poder salir a ganar”, añade.

¿Qué sucede con Chile?

Pino sabe que su disciplina en Chile no goza de la popularidad que quisiera. Incluso antes tuvo más, pero su diagnóstico lo lleva al deporte: “No hay apoyo a los talentos, falta apoyo de empresas, de políticos. No hablo solo de autoridades. Yo estoy en España y tú ves un programa que apoya al deporte, al arte, la música. Te impulsa a poder seguir. Faltan proyectos, gente jugada. En mi familia no somos millonarios y este deporte es extremadamente caro, pero logramos crear un proyecto que nos ha permitido llegar hasta donde estamos”.

“Igual en Chile hemos tenido grandes pilotos, como Eliseo Salazar, Pablo Donoso, y en otras disciplinas, como el Dakar, con De Gavardo y Chaleco López”, agrega.

Ahora, Pino y Nicolás Ambiado se posicionan como los referentes de los próximos años. “Lo conozco desde chicos. Es más joven que yo. He visto que avanza, ahora está en Estados Unidos. Igual eso de exponentes... nunca he querido serlo, si las cosas se hacen bien se dará, pero para eso primero debemos cumplir los objetivos”, sentencia.