Eliseo Salazar: “Verstappen ya está entre los cinco mejores de la historia de la Fórmula 1”

Eliseo Salazar (69 años) sigue con atención todo lo referente a la Fórmula 1. En entrevista con El Deportivo, habla de la temporada actual, en la antesala de su viaje con Lenovo, Intel y PC Factory a Sao Paulo, donde verá el GP de Brasil junto a un fanático.

¿Por qué cree que no han llegado más chilenos a la Fórmula 1?

Espero no hablar de Chile, perdóname. Hablemos de Fórmula 1.

Hay algunos pilotos jóvenes chilenos en otros circuitos, ¿no los sigue?

No, no.

¿Cómo visualiza el cierre de la temporada en la Fórmula 1? Verstappen ha perdido la ventaja que tenía...

Red Bull lleva tres años y medio dominando y de repente los otros se encuentran. McLaren ha tenido un upgrade. Las diferencias son mínimas. RedBull puede volver a dominar. Lo bueno de este año es que está muy competitivo. Nadie tiene una gran ventaja. Creo que McLaren va a ganar el campeonato de constructores.

Eliseo Salazar, histórico piloto chileno.

¿En qué lugar de la historia está Verstappen?

Es difícil comparar épocas. Yo no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor y que no hay como los de antes. Es cierto, ya hemos visto creaciones, con las computadoras. Ahora, Verstappen, con lo que hizo, queda entre los grandes. Max hoy día maneja muy bien estos autos, pero no era lo mismo en la época en que yo estaba. Es difícil comparar, pero él está entre los cinco mejores de la historia.

¿Le sorprende la revolución que ha causado Franco Colapinto?

La clave del automovilismo de Fórmula 1 es la comparación con tu compañero equipo. Aquí viene esto de Colapinto. En Williams, Alex Albon había sido siempre muy superior a sus compañeros de equipo. Eso es bien reconocido en el ambiente. Sin embargo, ahora entró Colapinto. Estaba ahí, a centésimas de él, muy cerquita de su performance. Eso le ha dado un prestigio importante en lo que lleva.

¿Qué recuerda de su paso por la F1?

El primer punto. En esa época había 32 autos para 24 lugares. El sábado quedaban ocho afuera. Corríamos en equipos de atrás de la tabla. En el primer año, salí sexto en Países Bajos, y sacamos un punto. En ese tiempo, había un punto en los seis primeros, no a los 10. Entonces haber sacado un punto... Me hicieron una prueba en Lotus, era un equipo de primer nivel. Después es difícil mantenerse. Eso fue en 1982. En Chile quebraron los bancos, no tenía ninguna opción.

¿Supo de la reaparición de Schumacher?

Hace algunas semanas, me reuní con Jean Todt, expresidente de la FIA, que es su amigo. Obviamente tengo el tino para no preguntarle del tema. Pero se desprende lo que sabemos, está vivo, pero no habla. Me alegro de que fue al matrimonio de la hija. Es una buena señal. No tendría sentido moverlo si estuviera vegetal.