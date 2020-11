La fría despedida de Caputto

Hernán Caputto se despidió ayer en el CDA. El extécnico azul, que fue cesado tras la derrota ante Universidad de Concepción, agradeció con una breve charla al plantel la disposición durante estos meses. En la cita en La Cisterna, se acordó que mañana se firmará el finiquito. No seguirá ligado al club, pese a su función inicial a cargo del fútbol formativo. El ex DT de la Baby Roja no tiene contemplado volver a las inferiores ni en la concesionaria había ganas de retenerlo. Por redes sociales, solo hubo palabras de Larrivey y Montillo.

Lo cierto es que la escuadra azul sigue en la búsqueda del nuevo técnico. Pese a que Martín Lasarte corre con ventaja por su conocimiento del club, en la institución laica no quieren cometer errores de antaño y se tomarán todo el tiempo necesario para escoger al reemplazante de Caputto, asumiendo que durante la próxima semana no hay fecha del torneo. Daniel Garnero, ex Olimpia y cercano a Sergio Vargas, también gusta dentro de la concesionaria. Rafael Dudamel fue descartado en un principio por su alto costo y José Luis Sierra genera dudas, pese a que es uno de los favoritos de parte de la mesa. En las últimas horas han llegado cientos de currículum, advierten en el CDA. Incluso el nombre de Matías Almeyda fue ofrecido.

Las próximas prácticas las comandará Marcelo Jara, quien está a cargo del Sub 20 del club. Lo acompañará el preparador físico Marcelo Rosemblat. ¿Refuerzos? Brandon Cortés (Boca Juniors) y Cristián Barros (Defensor Sporting) están firmados y llegarán durante los próximos días a La Cisterna. Reinaldo Lenis (Banfield) está a detalles de estampar su firma.