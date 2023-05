La fuerte autocrítica de Maximiliano Falcón tras el grosero error que cometió en Colo Colo

Colo Colo retornó a Chile tras igualar frente a Monagas, por la Copa Libertadores. El cacique amarró apenas un empate, que los dejó complicados de cara a los próximos duelos del certamen continental.

Uno de los apuntos por la pobre exhibición del Cacique fue Maximiliano Falcón. El uruguayo, con balón dominado, perdió la pelota ante la presión del delantero local Fernando Basante, que se fue mano a mano contra Fernando de Paul. El exportero de la Universidad de Chile salió rápido e infraccionó con violencia al artillero para salvar su portería. La falta provocó que el guardameta fuese expulsado.

Hoy, en el retorno del Cacique, Maximiliano Falcón realizó una fuerte autocrítica. “Los errores que he cometido... No estoy a mi maximo nivel, o el que he demostrado. Estoy tranquilo, le puede pasar a cualquier jugador”, dice, con un tono que refleja su preocupación.

“Ese enganche lo hice en varios partidos y ha salido. Lo que conlleva todo esto es que el partido pasado fue gol y hora nos expulsaron un jugador. Soy autocrítico, asumo mis errores. Me he equivocado y siempre pongo el pecho a las balas”, cerró.

Cabe recordar que el defensor ya había cometido un error en la salida en la caída frente a Boca Juniors, en el estadio Monumental. Ayer, en la transmisión, Jorge Valdivia disparó contra el charrúa. “No fue exceso de confianza, he justificado su titularidad, pero su error ahora no es exceso de confianza como ante Boca Juniors”, comenzó diciendo el histórico 10.

“Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza, lo es hacia Quinteros, hacia los jugadores, hacia Fernando de Paul que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, dijo en su rol de comentarista de ESPN.

El Mago, evidentemente molesto, continuó con sus reproches. “Tienes que tirar la pelota al carajo, te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es lo que te caracteriza. ¡No eres Gonzalo Jara…, no eres Elías Figueroa!”

De paso, el exfutbolista cuestionó las aptitudes de Peluca en su idea de intentar salir jugando con el balón en los pies. “No puedes porque tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica... ¡eres uruguayo!”, completó su queja, visiblemente molesto”.