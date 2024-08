La furiosa reacción de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati

No es habitual verlo enojado. De hecho, tal como lo describen los medios españoles, la sonrisa de Carlos Alcaraz es una de las “divisas” que tiene el talentoso tenista hispano. Sin embargo, todo cambió en Cincinnati.

El número tres del mundo perdió la compostura y golpeó cuatro veces seguidas su raqueta contra la carpeta del Master 1000 de la mencionada ciudad estadounidense, hasta que la dejó inservible. Más, ese descontrol no lo ayudó a meterse en el partido y quedó eliminado en la segunda ronda de la justa norteamericana.

Aunque para ser justos, Alcaraz nunca se sintió cómodo el partido. Su rival, el francés Gael Monfils (46°), luchó cada punto del partido y supo reponerse a la pérdida del primer set (4-6) y al retraso que tuvo el encuentro por las condiciones climáticas de la urbe ubicada en el estado de Ohio (se comenzó a jugar el jueves y terminó este viernes).

De hecho, en el inicio del segundo set, Monfils le quebró el servicio a Alcaraz y se puso 2-1 arriba. Pero parecía que la joya ibérica se iba a reponer rápidamente pues tuvo varios puntos de break. Más, no logró concretarlo y por eso, descargó su furia contra el piso del recinto deportivo.

“He sentido muchas veces en otras ocasiones que quería romper la raqueta, pero nunca pasó porque pude controlarme en esas situaciones. La mayor parte de las veces pude mejorar en los partidos, hoy no he podido controlarme, sentía que no estaba jugando ningún tenis”, declaró en la conferencia de prensa posterior al juego.

El mismo que Alcaraz catalogó como “el peor partido de mi vida”, pues el veterano tenista galo (37 años) se quedó con la segunda manga (7-6) y luego abrochó el partido en el tercer set con un 6-4. “Ha sido muy frustrante para mí, hubo momentos en los que quería irme de la pista, no quería estar en la cancha. Han sido momentos difíciles para mí. Muchos jugadores no pueden controlarse en ciertos momentos a lo largo de sus carreras y ha sido ese tipo de momento”, insistió el nacido en El Palmar.

Alcaraz no volverá a ver acción hasta que comience su participación en el último Grand Slam del año, US Open. El torneo se comenzará a jugar el lunes 26 de agosto y está programado hasta el domingo 8 de septiembre.