La Generación Dorada es protagonista en el cierre del Campeonato Nacional

La Generación Dorada juega un rol fundamental en la definición del título de Primera División. El regreso de Marcelo Díaz fue el primer golpe para anticipar lo que sucedería. En plena navidad, la U lo presentó como su flamante incorporación. Con la llegada de Gustavo Álvarez se confirmó que sería el capitán. Para el estratega, el Carepato siempre fue clave. En 29 jornadas solo se ha perdido un encuentro, ante Coquimbo, por lesión.

Semanas después de la confirmación del paso de Díaz desde Audax Italiano a Universidad de Chile, fue el turno de Colo Colo. El Cacique, tras dimes y diretes en una tensa negociación, pudo oficializar el arribo de Arturo Vidal. En su presentación, el Rey de inmediato encendió la competencia con una referencia a la presencia de su excompañero en la Roja en el elenco archirrival. “Si los de la Generación Dorada vuelven y ayudan a los equipos sería maravilloso, pero hay otra opción de los que vuelven a retirarse y a recibir el cariño. Mi decisión fue diferente porque vuelvo acá para competir, para pelear, y estar luchando varios años para lograr cosas importantes”, señaló.

Los números de los miembros de la Generación Dorada que están en la competencia local.

Días antes, el volante azul se había anticipado a la vuelta de Vidal. “Me gusta, porque le doy un gran valor a lo que hemos hecho como Selección. Creo que todos los campeones de América debemos estar en el lugar donde seamos felices y nos traten con mucho cariño. Ojalá todos puedan volver tan vigentes como nosotros”, dijo el′de la U.

Los dos se transformaron en referentes para sus compañeros. Por ejemplo, Lucas Cepeda, una de las grandes irrupciones del Cacique en el año, ha dicho que el King es el mejor futbolista chileno de todos los tiempos. “Tenemos al mejor jugador de la historia de Chile que es Arturo y desde el primer momento que llegué me ha ayudado, me ha aconsejado. Siempre me dice que confíe en mis capacidades, que mis compañeros en todo momento me van a bancar; que si la pierdo que siga, que sea yo dentro de la cancha. Teniendo ese respaldo del mejor jugador de Chile uno se siente más tranquilo, más suelto”, declaró.

El aporte de Arturo Vidal se ve reflejado en los números. En total ha jugado 34 partidos, ha marcado siete goles y dado tres asistencias. A la hora de remitirse solo al Campeonato Nacional, son 18 los cotejos que ha disputado el volante, con tres anotaciones y un pase gol. En tanto, Marcelo Díaz ha estado en 31 duelos, de esos, 28 válidos por Primera División. Ahí otorgó una asistencia.

Arturo Vidal, Mauricio Isla y Charles Aránguiz en el último Superclásico. Foto: Photosport

Más llegadas

Luego de la primera rueda, la U confirmó la llegada de Charles Aránguiz. Con eso, rearmaron una dupla histórica en el mediocampo. Una que brilló tanto en los azules como en la Selección. “Desde que me fui tenía esa ilusión de tener la oportunidad de poder volver. Había un tema familiar entre medio que también a la hora de ponerlo a la balanza para mí significa mucho”, reveló en su presentación. Díaz estaba feliz de volver a tenerlo a su lado. “Es hermoso volver a tocar la pelota con Charles. De ahora en más, trataremos de ganar los siguientes partidos”, anticipaba. Ahora llegan a la última fecha con opciones matemáticas. Esperan un tropiezo albo ante Copiapó.

Aránguiz logró reencontrarse con las redes en el balompié criollo. Y lo hizo nada menos que en el Clásico Universitario. Además, su arribo le dio a la U el equilibrio necesario que había perdido en la mitad. En el comienzo de la segunda rueda, el equipo de Álvarez tuvo un bajón futbolístico. Empataron ante Cobresal y perdieron contra Audax Italiano. A Copiapó le ganaron, pero con poco. El Príncipe redebutó en el Superclásico y desde entonces los laicos suman nueve triunfos, un empate y una derrota.

En Blanco y Negro, nuevamente, no se quisieron quedar atrás. Aníbal Mosa puso una oferta sobre la mesa a Mauricio Isla. Eso inició una disputa que los llevó a tener incluso dardos cruzados. Se llegó a pensar que el fichaje estaba definitivamente caído. Pero tras un arreglo entre las partes, el Huaso estampó la rúbrica. El 1 de agosto fue presentado ante la prensa. Era su segundo paso por el fútbol chileno. Entre 2022 y 2023 había tenido una irregular estadía en la UC. Entre todas las competencias, el carrilero ha jugado 14 encuentros, nueve por el torneo local. Dio una asistencia. Para Almirón ya es inamovible.