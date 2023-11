La gran apuesta de Mena: ¿quiénes son las delanteras que se prueban los guantes en la Roja femenina para la final por el oro?

Es un hecho: la selección chilena femenina no tiene arqueras para jugar la final del fútbol en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En un episodio que ronda el papelón, el combinado que dirige Luis Mena se quedó sin Christiane Endler y Antonia Canales para enfrentar el último partido del certamen, ante México, nada menos que en la definición por la medalla de oro, en un hito relevante para el balompié de mujeres.

“Hay errores y todas las decisiones deportivas pasan por mí, y eso me sirve para el crecimiento, pero lo importante es que hoy estamos peleando el oro”, expresó el seleccionador, quien dio una rueda de prensa este jueves junto al Gerente de Selecciones, Rodrigo Robles, tratando de explicar lo sucedido y el curioso escenario que afrontará la escuadra nacional. “Nos vamos a presentar a ganar, hay situaciones que debemos mejorar y corregir. Yo llevo cuatro meses y hay situaciones que me sirven para corregir, no lo tomo a la ligera”, agregó el exzaguero de Colo Colo.

A la Roja no le queda otra alternativa que enfrentar la final sin sus jugadoras que militan en Europa (se añaden las bajas de Camila Sáez y Karen Araya, que volvieron al régimen del Madrid CFF) porque se acabó la ventana de la fecha FIFA. Entonces, una futbolista de campo tendrá que ponerse los guantes. Son dos las alternativas que tiene la Selección para esta emergencia. Las dos son delanteras. Y ambas tienen alguna relación con la portería.

Una es Franchesca Caniguán. De 23 años, oriunda de Talca, esta potente delantera juega en Universidad de Chile, en el salto más relevante de su meteórica carrera. Su primer paso por el fútbol fue en Rangers y en 2019 pasó a la Universidad de Concepción, con 19 años. Durante tres años, Chesca debió complementar su labor en el deporte con otro trabajo para solventarse (en un local de comida rápida). Un punto de quiebre en su carrera fue cuando desembarcó en Fernández Vial, en 2022. Con las aurinegras hizo 16 goles en el Campeonato Nacional, siendo una de las artilleras del certamen.

Este año firmó con la U, jugó la Copa Libertadores en Colombia con las azules y además tuvo su estreno con la selección femenina absoluta, previo a los Panamericanos. En una entrevista con TVU, el canal de la Universidad de Concepción, dio a conocer que tuvo un paso por la portería en Rangers. “Me gustaba mucho jugar al arco, pero prefería hacer goles”, declaró. Incluso, ganó una batalla de porteros cuando llegó a Concepción. “Me gusta más hacer goles. La posición de arquero es más ingrato”, añadió.

La otra opción que se baraja para el improvisado arco de la Roja es Yenny Acuña. Atacante iquiqueña de 26 años, resalta tanto por su habilidad y capacidad anotadora, como por sus vistosos tatuajes. Su carrera en el fútbol se inició precisamente en el equipo de su ciudad. En la temporada 2019 acabó como la tercera goleadora de la Primera División, con 19 tantos en Deportes Iquique. En 2020 recaló en Santiago Morning y con las Bohemias ganó el Transición, anotando 10 tantos.

Su primer paso hacia el extranjero lo dio en Brasil, firmando por el Bahia. La campaña 2023 tuvo sabores encontrados. Por un lado, descendió en el Brasileirao Femenino. Pero por otro, fue campeona del Campeonato Bahiano. En la Selección, apareció bajo el mando de José Letelier y ahora con Luis Mena se ha afianzado su importancia en el ataque del equipo, siendo titular en el ataque junto a Daniela Zamora y María José Urrutia.