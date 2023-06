La grave denuncia de exfutbolista sueca que remece a la FIFA: “Tuvimos que enseñar nuestros genitales para jugar el Mundial”

Una noticia sacude al fútbol femenino. La exseleccionada sueca Nilla Fischer relató un hecho insólito que sufrió junto a sus compañeras en el Mundial Alemania 2011. En su biografía titulada Jag sa inte ens hälften (No dije ni la mitad, en español), la defensora aseguró que debieron someterse a un examen genital para demostrar que eran mujeres.

La situación aconteció en medio de rumores de que habían hombres en la nómina de Guinea Ecuatorial. “Cuando me enteré de la sorprendente exigencia, eché humo. En medio de un Mundial, los peces gordos de la FIFA quieren que mostremos nuestros genitales. Nos dijeron que los próximos días no nos afeitáramos ‘allí abajo’ y que luego se lo enseñásemos al médico. Nadie entiende lo de afeitarse, pero hacemos lo que nos dicen y pensamos ‘¿cómo llegamos a esto?’, ¿por qué nos vemos obligados a hacer esto ahora? Tiene que haber otras formas de hacerlo’”, escribió Fischer en sus memorias.

En ese sentido, la escandinava catalogó el proceso como “humillante” y “desagradable”, pues fue llevado a cabo por una fisioterapeuta mientras el médico se encontraba de espaldas para no observar: “La forma en la que se hizo fue excesiva. Creo que fue por eso que ninguna de las jugadoras lo ha contado hasta ahora. Nos dimos cuenta de solo se hablaría de eso. Como escribo en el libro, no fue nada agradable”, afirmó la zaguera a medios suecos.

Aplicación del reglamento

La confesión de la 194 veces internacional con la escuadra sueca hizo eco en todo el mundo. Es por eso que Mats Börjesson, el entonces médico del combinado nórdico, salió a dar explicaciones. El doctor confirmó lo ocurrido, aunque aseguró que se realizó antes de la cita mundialista, además de señalar que no existió mala intención. “La FIFA no hace estas cosas con mala fe. El deporte ha tratado de hacer justicia con las chicas, para que no sea necesario entrenarte toda una vida y entonces te encuentres con algo que es una ventaja absurda”, señaló en conversación con el diario Aftonbladet, haciendo referencia a la posible inclusión de hombres en equipos femeninos.

“Corresponde a cada asociación miembro participante garantizar el género correcto de todos los jugadores mediante la investigación activa de cualquier desviación percibida en la característica sexual secundaria”, señaló la FIFA en ese entonces.

En tanto, el ente rector del fútbol mundial, en 2011, aprobó el Reglamento de Verificación de Identidad Sexual. Según indicó la federación sueca, el estatuto fue aplicado a todas las competiciones con el objetivo de “garantizar la igualdad de condiciones para todos los jugadores”, pero sin olvidar la “dignidad y privacidad del individuo”.

Además, aseveran que el proceso continúa. En este, el médico del equipo proporciona los documentos necesarios, entre los que se encuentran el historial médico, tratamientos y niveles de hormonas sexuales. No obstante, si se necesitan exámenes más exhaustivos, solo podrán efectuarlos expertos del país anfitrión.

