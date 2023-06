“Una burla”: en Uruguay cuestionan la entrega de premios individuales de la FIFA tras ganar el Mundial Sub 20

En Uruguay continúa la fiesta. La Celeste Sub 20 se proclamó este domingo campeona del Mundial de la categoría que se disputó en Argentina. La escuadra sudamericana se impuso por 1-0 a su par de Italia después de que Luciano Rodríguez, en los 86′, consiguiera por fin mover el marcador.

Claro que la alegría tras conseguir la copa no pudo ser plena después de que se dieran a conocer a los ganadores de los premios individuales. Una de las controversias que plasmó la prensa uruguaya fue el hecho de que el portero Sebastiano Desplanche se llevara el galardón.

“Seis arcos en cero no alcanzaron para que el Guante de Oro fuese del arquero de la selección uruguaya Randall Rodríguez”, cuestionó Ovación.

“La Celeste se coronó campeona del mundo Sub 20 y recibió premios, pero no sin cuestionamientos a una de las decisiones de FIFA respecto a los galardones individuales . El premio al mejor arquero del certamen fue para el italiano Sebastiano Desplanches, guardameta del Trento de Italia y no para Randall Rodríguez”, continuaron.

“Rodríguez apenas recibió tres goles (y todos en el mismo partido, en la segunda fecha del grupo contra Inglaterra, cuando la Celeste cayó 3-2) y mantuvo seis veces su arco en cero en los siete encuentros del Mundial, pero increíblemente no fue galardonado”, argumentaron.

Y para contrastar, expusieron los números del italiano. “En cuanto a los números del guardameta italiano, recibió ocho goles en siete encuentros y solamente en uno mantuvo su valla en cero, que fue en el 3-0 contra República Dominicana”.

“Es cierto, a lo largo de la Copa del Mundo Randall no tuvo demasiado trabajo —en una virtud de la defensa y de todo el equipo—, pero cada vez que fue llamado a actuar transmitió seguridad y solvencia. Es más, en la semifinal contra Israel tuvo dos atajadas de ensueño, una de ellas en un mano a mano formidable, que evitó la caída de su arco. Por todo esto es que suena a muy injusto la decisión de la FIFA”, concluyeron.

Por su parte, La Oral Deportiva señaló que “la FIFA elige como mejor arquero del campeonato al arquero de Italia y no a Randall Rodríguez que no recibió ningún gol desde octavos, le dio el Balón de Oro a Casadei que no la tocó en toda la final. Alan Maturro elegido el jugador de plata”.

“Parece una ironía, una burla, el equipo técnico de FIFA apenas le da la medalla de plata a Alan Maturro, reconoce como mejor arquero al de Italia cuando el arquero uruguayo no recibió ningún gol desde octavos de final, todos los jugadores celestes fueron mejores que los italianos en una final donde Italia apenas pasó la mitad de la cancha”, continuaron.

Por último, lanzaron que “el delantero estrella no la tocó en la final. El “cepillo” González, Fabricio Díaz, lejos todos fueron mejores en un lamentable premiación de la FIFA”.