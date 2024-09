La grave denuncia del presidente de San Antonio Unido: agentes le ofrecieron arqueros horas después del accidente de Cristóbal Campos

El inicio de septiembre fue trágico para Cristóbal Campos. El arquero de San Antonio Unido protagonizó un grave accidente automovilístico, del que salió con vida, pero con una consecuencia decisiva para su futuro profesional: pese a los intentos de los médicos que le trataron por salvarle la extremidad, finalmente tuvieron que amputarle definitivamente parte del pie derecho. En consecuencia, no podrá volver a jugar fútbol a nivel profesional.

El guardameta no ha parado de recibir muestras de apoyo. El fútbol chileno le ha mostrado su solidaridad e incluso ha suscrito compromisos relacionados con su recuperación. El SAU fue incluso más concreto. Su presidente, Guillermo Lee, afirmó a El Deportivo que el club le ofrecerá un contrato vitalicio al guardameta, en una función que se definirá una vez que Campos termine la recuperación.

La grave denuncia del presidente de San Antonio Unido

En estos días, el propio dirigente reveló un comportamiento cuestionable de parte de representantes a los que ahora no quiso individualizar. “Desafortunadamente el día del accidente de Cristóbal... ¡no me van a creer! Me llamaron un par de representantes para ofrecerme arquero. Yo no lo podía creer, que esta gente me llamara”, explicó el timonel de la escuadra de la gaviota al programa Marca Personal, de radio La Metro.

La reacción fue genuina. “los mandé donde ni te lo puedes imaginar dónde. Me decían: ustedes están peleando el campeonato y van a necesitar un arquero. Les dije: yo prefiero bajar a cuarta división, prefiero ser desafiliado, pero jamás reemplazaría a mi arquero en esas circunstancias“, dijo el dirigente en el marco del mismo contacto periodístico, para graficar la reacción que le produjo.

Cristóbal Campos.

Consultado por El Deportivo, Lee declinó revelar la identidad de los agentes que se le acercaron en un momento, cuando menos, inoportuno: el dirigente fue quien acompañó a Campos desde que supo del choque. Incluso asumió la vocería institucional en los primeros días, cuando el guardameta formado en Universidad de Chile atravesaba por las horas de mayor incertidumbre.

Este martes, Campos reapareció en las redes sociales. En su cuenta en Instagram, compartió una publicación de Lee que daba cuenta de una conversación que había sostenido con el golero y Roberto Cereceda, uno de los referentes del plantel lila.

Después de la reunión, el dirigente manifestó cómo lo vio. “Estuve hoy cerca de una hora y media con Cristóbal Campos hablando. Me impresiona su fortaleza. Él nos da fuerzas a todos. Desde ya trabajando en su futuro y en el de nuestro SAU”, expresó el dirigente.

Repudio

En el gremio de los agentes, la actuación que denunció Lee genera repudio. “Me enteré a través de las redes sociales. Leí la publicación del presidente de San Antonio Unido. Lo encuentro aberrante. No era el minuto ni la oportunidad. Son cosas que me molestan mucho. Que se aprovechen de una situación es terrible”, sostiene José Luis Carreño, fundador de la asociación gremial que los aglutina.

“Le he pedido al presidente que dé los nombres. Ojalá que nos puedan decir quienes fueron. Es importante que el ambiente del fútbol sepa quienes actúan así. Basta de opiniones generalizadas. Hay que transparentar”, establece.