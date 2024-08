La grave denuncia sobre la comida de la Villa Olímpica de París 2024: “La gente se ha encontrado gusanos”

Adam Peaty, nadador británico y múltiple medallista olímpico, cargó con todo contra la organización de París 2024. Lanzó graves críticas contra la comida de la Villa Olímpica, un aspecto que ha sido ampliamente cuestionado.

El deportista, que está fuera de la competencia tras dar positivo por Covid-19, realizó una confesión impactante. Reveló que hay atletas que encontraron gusanos en sus alimentos. Además, tras regresar a su país atendió a la prensa y reiteró una denuncia que ha sido una constante: “La nutrición no es lo suficientemente buena para el nivel que se espera de los atletas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos (...) A los deportistas se les ha impuesto la idea de sostenibilidad”, aseguró.

El nadador de 30 años continuó con el análisis y comparó la situación con la de otras citas olímpicas: “En Tokio la comida fue increíble, igual que en Río de Janeiro. ¿Pero esta vez? No hay suficientes opciones de comida proteica, largas colas, había esperas de 30 minutos para poder comer porque no hay sistema de colas”, aseveró.

“Quiero comer carne, necesito carne para competir y eso es lo que como en casa, así que, ¿por qué iba a cambiar algo? También me gusta el pescado, pero la gente se ha encontrado con gusanos. Eso no es bueno. Solo quiero que la gente tenga las mejores condiciones. Y creo que son los atletas quienes mejor pueden dar a conocer la situación. Estas quejas son para que la gente mejore”, sentenció el deportista que ganó una medalla de plata en la prueba de los 100 metros braza antes de verse obligado a retirarse.

Una crítica más

Las declaraciones del nadador es una queja más en una extensa lista. Una serie de delegaciones han cuestionado la comida de la Villa Olímpica, además denuncias de robos por parte de diferentes delegaciones y las críticas por las condiciones del recinto de hospedaje.

Sobre este último punto, Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7, especificó y cuestionó duramente lo vivido en el recinto del hospedaje para las comitiva

“Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal o no sé qué, y no había proteínas. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento”, indicó. “Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida”, complementó.

Su relato también apuntó contra las condiciones de la Villa Olímpica: “Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no puedes dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada”, consignó.