La increíble historia de Florencia Pérez, la deportista chilena más joven en ganar una medalla paralímpica

El deporte paralímpico chileno tiene una nueva figura: Florencia Pérez. Con apenas 15 años, la chillaneja hizo historia en París al convertirse en la exponente más joven de la historia en asegurar una medalla en los Juegos Paralímpicos, la primera del para tenis de mesa.

Ya en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, había logrado dos medallas de oro y se puso en la órbita de las grandes estrellas del megaevento capitalino. Detrás de estos, éxitos hay una gran historia, que comenzó hace pocos años en la Teletón, donde se trataba por una hemiparesia espástica.

“Florencia antes jugaba básquetbol y ella se controla en la Teletón desde los seis meses. Y en 2019, en un control, conversando con la fisiatra, le comentamos que ella hacía deporte y todo. Entonces, ella dijo ‘es muy bueno, mientras más deporte, mejor para su recuperación’. Y nos derivó con el entrenador Esteban Carrasco. Ahí lo conocimos y empezamos. Primero, iba una vez a la semana; después, dos veces a la semana y luego todos los días”, comenta su padre Jorge Pérez.

El entrenador Esteban Carrasco, también presente en París, relata la evolución de su dirigida. “Yo creo que Florencia está haciendo historia hace rato. De hecho, cuando tenía 12 años, ella clasificó al Mundial de Andalucía, que es el torneo más importante de la ITTF, que se hace cada cuatro años. Entonces, en ese torneo, pudimos ver a la mayoría de las rivales que está enfrentando hoy en día y venimos planificando”, detalla.

“Yo creo que esta medalla se viene planificando ya desde el 2022. Nosotros ahí pusimos el objetivo, vimos que se podía y de ahí en más nos pusimos a trabajar. Un trabajo muy estructurado, muy sistemático, que se realiza 100% desde Chillán”, plantea. Y añade: “Florencia cuenta con un equipo multiprofesional. Ella también ha sido número uno convencional en Chile, seleccionada nacional Sub 15, ha sido medallista sudamericana incluso en convencional. Entonces, con ella estamos abordando todos los frentes competitivos”.

En cuanto a su tránsito en la capital francesa, el coach personal de la deportista explica cómo se fue preparando. “Venía con un buen apronte desde el Factor 40 de Eslovenia, que es el torneo más grande que se hace en el año de la ITTF, donde derrotó a la mayoría de las deportistas que están jugando hoy en día en París. Inclusive derrotó en ese torneo hace dos o tres meses atrás 3-0 a Thu. Por lo tanto, ya teníamos una experiencia previa, una estrategia planificada, y que también la trabajamos muy bien previo al partido y lo pudo plasmar en la mesa. Así que estamos súper contentos y ella está haciendo historia y nosotros como tenis de mesa Chillán también”, sostiene.

Cuidado previos

En París, Florencia Pérez a última hora se restó de la ceremonia inaugural, para resguardar su tranquilidad, debido a que también tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). “La verdad es que estábamos preparadas para ir y Florencia, bajo su condición. Entonces, me solicitó a último minuto que no quería asistir y yo la verdad que soy súper respetuosa de Florencia en ese aspecto. Y avisé oportunamente que Florencia no quería asistir y nos quedamos tranquilas”, describe su madre Lorena Sepúlveda.

Florencia Pérez junto a sus padres, su entrenador y el dirigente Henry Reimberg. Foto: El Deportivo.

En este sentido, describe que su hija se transforma una vez que compite. “Es súper contradictorio, porque, si tú te fijas, la mesa está llena de público y ella hace desempeña impecable. Pero ya cuando son otro tipo de actividades, Florencia como que colapsa. Por eso mi presencia, acá. Estoy siempre con Florencia en todos los eventos, porque hay situaciones o su condición amerita que yo esté acá. O sea, ninguna de las personas que podría apoyarla va a conocer tan bien la personalidad, su condición y todo, como yo”, señala.

En tanto, Florencia no se conforma con lo logrado hasta acá. Va por más y lo declara con suma convicción: “Todavía falta, yo vengo por la de oro. Yo sé que este campeonato se puede ganar, porque a casi todas las he enfrentado y todas son accesibles, entonces siento que este es un pasito más para poder lograr mi objetivo. Siento que tener la de bronce ya asegurada me da un plus, pero siempre he dicho que vengo por lo más alto que es ser la campeona paralímpica y la campeona mundial”.