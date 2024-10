La inédita formación de la Roja que prepara Ricardo Gareca para enfrentar a Brasil

Chile enfrenta un duelo crucial este jueves por las Eliminatorias. La Roja recibe en casa a Brasil con la necesidad de sumar para intentar recuperar posiciones en la clasificación, aquella que tiene a la escuadra nacional posicionada en el penúltimo lugar.

Los adversos resultados conseguidos en la fecha FIFA pasada hacen que Ricardo Gareca enfrente este duelo con la presión que ello implica, por lo que ha estado buscando las fórmulas que le permita al Equipo de Todos obtener un buen resultado.

Las bajas por lesiones han provocado que el Tigre deba adaptarse y probar distintas fórmulas. La última fue un 5-4-1. El único referente en el área rival será Víctor Dávila. En la zona defensiva, sacó a Fabián Hormazábal y en la zona media Benjamín Kuscevic apareció en el centro, mientras que Felipe Loyola pasó al sector derecho. Además, en la zona de volantes sumó a Ulises Ortegoza.

De esta manera, Gareca paró a Brayan Cortés en el arco. La defensa quedó integrada por Loyola, Kuscevic, Maripán, Zaldivia y Morales. En el centro, Echeverría y Ortegoza aparecen como volantes de contención, dejando un poco más adelantados a Osorio y Valdés, teniendo a Dávila como el único referente de área.

Gareca acusa las bajas

En la conferencia de prensa de este miércoles, Ricardo Gareca comentó las complicaciones que ha tenido para conformar una formación regular en el proceso de las Eliminatorias, entre las que destaca la ausencia de Alexis Sánchez.

“Fuimos la selección más golpeada. En lesiones, en algún problema, con las bajas. No es un motivo de excusa. No es mi intención. Creemos en los jugadores que tenemos. Si tienen 19 años, si tienen 30, si es la primera vez, porque creemos. Es lo que demanda a un jugador de selección. Confiamos en que van a estar a la altura de la circunstancias”, comentó.

También se refirió a las críticas emitidas por Arturo Vidal. “No he escuchado, no me han llegado otras críticas de otros muchachos. Mencioné lo de Vidal no para entrar en una polémica. En el fútbol no me molesta nada, porque me dedico a esto, trabajo en esto. He transitado toda la vida en el fútbol. Por ahí puedo elevar el tono de voz, me pongo más enfático, pero no es molestia. Lo tomo como parte de mi trabajo. Si hay una materia de la que todos hablan es de fútbol. Me molesta la situación deportiva en que estamos. Quiero revertirlo”.

Además, defendió su decisión de incluir a jugadores que debutan en la Selección. “Es el escenario que se presenta. Quien puede dudar de lo que han logrado tantos jugadores de experiencia. Es el escenario que se va a presentar. Nunca me gustó meterme con la gente. Y los muchachos que van a jugar representan al país. La edad, la experiencia, esas cosas no las puede decir. Y te habla un técnico con experiencia, al que le tocó poner a jugadores sin experiencia, que jugaban en el medio local y que cumplió objetivos. Como ustedes saben todo, llegó a estar en 2017 en el puesto 10 del mundo. No te está contestando cualquiera. Tengo la experiencia para decir que cualquier jugador capacitado no necesita experiencia”, sostuvo.