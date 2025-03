La jugada de Maximiliano Falcón en el Inter Miami que sacó risas en Estados Unidos

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo para integrarse al Inter Miami de la MLS. En su primer duelo por la Copa de Campeones de Concacaf, el defensor uruguayo llamó la atención del público norteamericano por su particular manera de defender el balón.

La escuadra de Lionel Messi y Luis Suárez entre otros recibió al club canadiense Cavalier en el estadio Chase por la ida de los octavos de final del certamen. El Peluca disputó su segundo partido con los colores del cuadro del Estado de Florida, en la victoria de los estadounidenses por 2-0.

Falcón rememoró una jugada que realizó cuando defendía los colores del Cacique. Precisamente en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 ante Fortaleza, en la derrota en el estadio Monumental por 4-3 del equipo dirigido en ese entonces por Gustavo Quinteros. Ahora en tanto, su particular manera de defender el balón en la línea de fondo llamó la atención del relator del partido. “El intento de Cavalier es evitado (…) más bien cargado por Maximiliano Falcón. ¡Súbanse a mi espalda, chicos!“, apuntó entre risas el comentarista.

Pese a la victoria del Inter Miami, el uruguayo no salió del todo conforme de la cancha. Apenas empezaba el segundo tiempo debió ser reemplazado por Gonzalo Luján a causa de molestias físicas. La información indica que abandonó el terreno de juego a causa de una dolencia en la espalda, aunque desde el cuerpo médico confían en que no sea algo de mayor gravedad. De todos modos, este viernes le realizarán los exámenes de rutina para descartar cualquier tipo de lesión.

Su bullada salida del Cacique

El defensor de 27 años mantuvo en vilo al plantel, cuerpo técnico, dirigencia y a los hinchas a comienzos del mes de enero. Tras un largo tiempo de hermetismo, cuando se conoció de manera oficial que abandonaría el club rumbo a la MLS, en conversación con TNT Sports reveló cómo surgió esta posibilidad.

“Es una falta grave, yo soy consciente de eso (...) Es una oportunidad que se me presentó y la tomé. Hablé con mi representante, no porque no quisiera jugar en Colo Colo, sino que es porque era una oportunidad única”, apuntó el uruguayo.

Maximiliano Falcón en dicha entrevista entregó detalles sobre una charla que tuvo con Jorge Almirón, donde le explicó sus motivos para dejar al cuadro de Pedreros. “Yo le dije que no era un tema de plata, yo en Colo Colo no ganaba mal dinero; voy por el tema de la competencia, de aprender. Me duele cómo se dio, hubiese sido lindo que se diera de otra manera”, complementó.