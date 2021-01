La Liga MX aún tiene sabor a Chile

Hace menos de un mes que terminó el Torneo de Apertura 2020 en México y ya comienza el Clausura. Después de 26 días, esta noche comienza el Guard1anes 2021 (esa denominación es un homenaje a los héroes de la pandemia). Y como ya es una costumbre, la presencia chilena es cuantiosa. Desde Carlos Reinoso, pasando por el Fantasma Figueroa y el Pony Ruiz, hasta Iván Zamorano, Fabián Estay, Reinaldo Navia y el Chupete Suazo. Chile y México tienen una relación estrecha si de fútbol de trata. Por eso es frecuente que los clubes aztecas se nutran del talento nacional.

En esta oportunidad, son 17 los futbolistas nacionales que arrancan el Clausura ’21. En el orbe, respecto a las ligas de primer orden, es por lejos la competencia extranjera con más presencia chilena en la Primera División. No está de más decir que los integrantes de la legión nacional vienen de realidades completamente opuestas. Mientras unos gozan de regularidad por su buen rendimiento, otros deben hacer el doble de esfuerzo para ganarse un puesto.

Dentro de los que están consolidados, y se hicieron rápidamente un nombre en Norteamérica, está Jean Meneses, último campeón con el León. Esa misma presencia como estelar en la Fiera le posibilitó ganarse un espacio en la Selección. En esa línea también está Sebastián Vegas en el Monterrey, cuyo nuevo DT es el histórico Javier Aguirre. El ex Audax es uno de los defensores más cotizados del fútbol mexicano. También caben dentro de este grupo Nicolás Díaz, en Mazatlán, y Diego Valdés, en Santos Laguna.

Son cinco los jugadores que cambiaron de equipo dentro del país: Lorenzo Reyes (del Atlas al Mazatlán), Claudio Baeza (del Necaxa al Toluca), Ignacio Jeraldino (del Atlas al Santos), Víctor Dávila (del Pachuca al León) y Gonzalo Jara (del Mazatlán al Xolos de Tijuana). Este último fue solicitado por Pablo Guede, el técnico de Xolos, quien volverá a trabajar junto a Esteban Pavez, luego de salir del Al Nasr de Emiratos Árabes.

El decimoséptimo en integrarse a la legión en México es Luis Pavez Muñoz. El lateral zurdo terminó contrato con Unión Española y se unió al Juárez, donde jugaron recientemente Ángelo Sagal y Bruno Romo.

La gran incógnita es Nicolás Castillo. El delantero del América continúa con su recuperación luego de las intervenciones a las que se sometió tras una trombosis que lo ha dejado casi un año sin jugar. Su rehabilitación marcha bien y podría volver antes de lo esperado, pero hay un tópico a considerar: el límite de extranjeros. Las Águilas cuentan con 12 jugadores no formados en México y el reglamento permite a 11. Para el torneo anterior, el renquino no fue inscrito. Además, Miguel Herrera, el DT que solicitó a Castillo para el América, ya no está. El nuevo técnico es el argentino Santiago Solari, ex Real Madrid.

Vuelve la Liga MX, una de las más potentes de América, en calidad de futbolistas y fuerza económica. De acuerdo a Forbes, está valorizada en 1.900 millones de dólares. Ayer anunciaron un acuerdo con la marca de cerveza Tecate para ser uno de los socios comerciales del certamen. Hay millones.

LA LEGIÓN CHILENA EN MÉXICO

Jugador Club Nicolás Díaz Mazatlán Martín Rodríguez Mazatlán Rodrigo Millar Mazatlán Lorenzo Reyes Mazatlán Sebastián Vegas Monterrey Claudio Baeza Toluca Jean Meneses León Víctor Dávila León Ignacio Jeraldino Santos Laguna Diego Valdés Santos Laguna Juan Delgado Necaxa Yerko Leiva Necaxa Esteban Pavez Tijuana Gonzalo Jara Tijuana Felipe Gallegos Atlético San Luis Luis Pavez Muñoz Juárez Nicolás Castillo América

Clausura 2021, 1ª fecha

Viernes

22.30 Puebla – Chivas

0.06 Tijuana – Pumas

0.30 Mazatlán – Necaxa

Sábado

20.00 Atlas – Monterrey

22.00 Tigres – León

0.00 América – Atlético San Luis

Domingo

15.00 Toluca – Querétaro

22.06 Santos Laguna – Cruz Azul

Lunes

0.00 Pachuca - Juárez