La particular confesión de Rodrigo Echeverría: “Al único jugador que le pediría la camiseta es a Messi”

Rodrigo Echeverría está convertido en uno de los mejores volantes del fútbol argentino. El chileno es figura en Huracán y ha despertado la atención mediática de la prensa transandina. Este viernes concedió una entrevista a TyC Sports, donde habló de la Selección y de su presente en el Globo.

Fue consultado sobre su futuro en el cuadro quemero y se limitó a expresar que espera terminar la temporada en el club. También le recordaron su actuación ante Argentina en la Copa América y las opciones que tuvo de convertir. “Sí, sí, tuve dos, si mal no recuerdo. Me la tuvo que atajar Dibu. Creo que como plantel de la Selección, nos dimos cuenta de que el primer partido, que era más importante, era el contra Perú. Ese era el partido que teníamos que haber ganado para llegar con un poco más de tranquilidad al partido de Argentina”, recordó.

“De todas formas lo jugamos de muy buena forma, creo que pudimos llevar la victoria nosotros, como ellos. A ellos les tocó hacer el gol al último minuto y pudieron conseguir el triunfo. Pero bueno, ahora preparar ya de lleno la clasificatoria, que se vuelve lo más importante en el camino de la Selección para poder clasificar al Mundial, que es súper importante para nosotros”, añadió.

Por otra parte. agradeció a su exclub por la oportunidad de salir. “La verdad que Everton me abrió las puertas para poder salir. Se portaron súper bien. Hasta el día de hoy estoy totalmente agradecido con ellos. Y después acá, cuando llegué a Huracán, me encontré con un equipo que era una familia. Me recibieron muy bien, no hicieron diferencias. Las personas que trabajan en torno al club te reciben con los brazos abiertos, te hacen parte, se uno más de ellos, como si nada”, reflexionó.

También comparó a Diego Martínez con Paqui Meneghini. “Tenía una muy parecida forma de trabajar al técnico que tenía yo en Chile y que ahora llegó ahora a Defensa y Justicia”, comentó.

Asimismo, se le consultó sobre la exigencia que tuvo en otros equipos: “Tenía la presión porque jugué en la Universidad de Chile, que ahí tienes presión todos los días. Es un club grande que te exige ganar, y pasamos un momento malo también en ese entonces, veníamos peleando ahí abajo, y la gente te exigía ganar, te puteaban. Entonces igual era un momento incómodo en lo que me tocó pasar del club”.

“Después, en Chile hice, como se dice, la vuelta larga, fui a jugar a un club de Primera B, que no me tocó nada fácil, No desmerezco a Iberia, que gracias a Dios me abrió las puertas y pude hacerlo de muy buena forma, y me ayudó bastante, pero no teníamos las condiciones que tenía en la Universidad de Chile. Y eso creo que me ayudó bastante para hacer mi camino. Me demoré un poco en salir de Chile, pero creo que lo hice en un momento que estaba explotando mi carrera, me tomó en muy buena forma, y quedó demostrado cuando llegué que no me pesó vestir la camiseta”, continuó.

El momento de la Roja

Retomando el tema Selección, Echeverría analizó el presente de la Roja. “No estamos pasando por un buen momento, creo que no hicimos una Copa América correcta, pero le estamos encontrando el camino, en los partidos de preparación que tuvimos hacia la Copa América fueron muy buenos, creando y concretando muchas ocasiones de gol. La verdad que vamos encontrando el ritmo, si se puede decir de una manera, como dejando de lado un poco lo que era la generación dorada que hubo en Chile, que nos enseñó y nos hizo esa mentalidad ganadora de poder enfrentar a cualquier selección de igual forma. Entonces eso yo creo que ya vamos un poco dejándolo de lado y vamos haciendo los jugadores que vamos apareciendo nuestro propio camino con esa misma mentalidad”, expuso.

El mediocampista se refirió también a su vínculo con Gary Medel. “Tenemos una muy buena relación, siempre nos escribimos por Instagram, nos mandamos fotos. La verdad que Gary es un 7 como persona y cuando llegó a Boca lo felicité. Creo que es un gran paso para su carrera ya exitosa y le dije que llegaba con un técnico que trabajaba muy bien, que le gustaba mucho salir jugando y que tiene un cuerpo técnico ante el que me saco el sombrero, porque son muy buenas personas sobre todas las cosas; que se iba a sentir cómodo con ellos y le deseaba todo el éxito del mundo”.

Finalmente reveló a quién le pediría su camiseta. “Al único jugador que le pediría la camiseta es a Messi. En la Copa América traté, pero la tenía comprometida. Todos sabemos lo que es Messi para Argentina y para el mundo. Esperemos conseguirla y poder enmarcarla”, confesó.