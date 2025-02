La particular defensa de Luis Rubiales por el caso de Jenni Hermoso: “Me he comido a besos a un montón de futbolistas”

Mientras se sigue desarrollando el juicio en contra de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por haber besado a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de las medallas tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, este martes fue su turno para declarar.

“Mi versión sobre lo que ocurrió es que pasaron las jugadoras, en ese momento Jenni me puso un gesto, una cara… nos conocemos de hace tiempo, le dije que olvidara el penalti. Me apretó muy fuerte, me levantó, le pregunté ‘¿puedo darte un besito?’ y me dijo ‘vale’”, comentó en primera instancia.

Luego Rubiales continuó con su defensa relatando frente al juez paso por paso lo ocurrido en la premiación. “Lo que dije es ‘un besito’. Es un sinónimo. Cuando terminamos de darnos el abrazo, durante la frase le agarré la cabeza con las manos. Fue simultánea a la pregunta y a la respuesta”, explicó.

Asimismo, con el fin de justificar su reacción, expuso que también habría besado a un varón. “Sí, tuve algunas celebraciones. Desde luego no se puede comparar lo que es ganar un Mundial, con lo que es ganar UEFA Nations League, pero yo me he comido a besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad”.

Y añadió que “había una cámara de FIFA grabando, pero no se ha aceptado. Me equivoqué, metí la pata. Desde el primer momento lo reconocí. Me comporté como un deportista y debería haberme comportado en mi papel institucional, que era ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol acompañando a las jugadoras que representaban al fútbol femenino de nuestro país”.

También sostuvo que hubo un cambio de postura de Hermoso con el paso de los días. “Jenni estaba feliz, contenta, como el resto de las compañeras en el avión. Al psicólogo le dijo que había sido una situación anecdótica. A los dos días cambió de versión”, declaró.

La postura de Hermoso

La atacante de 34 años se presentó ante la Audiencia Nacional en Madridy y aseguró que no dio su consentimiento para el beso. Explicó que solo lo hace “con personas de confianza”. “Si no las conozco, doy un beso o dos en las mejillas”, remarcó. Cuando le consultaron si hubiera aceptado el beso ante una pregunta, respondió tajantemente que “no”.

“Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral”, declaró. “Un beso en los labios, (lo doy) solamente cuando yo decido hacerlo. Como mujer sí me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto ni mucho menos me lo esperé. Se le faltó el respeto a mi persona”, completó.