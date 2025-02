La petición de Deportes Iquique que la UC rechazó y provoca las quejas de Edson Puch

La UC recibe a Deportes Iquique el sábado a las 18 horas. Será en La Florida, luego de extensas diligencias realizadas por Cruzados. Para el club precordillerano ha sido complejo tener una localía itinerante durante las últimas temporadas. “Es un problema que está golpeando fuerte al futbol chileno. No se me ocurre otra fórmula, aunque no sea tan novedosa, que armar una mesa de trabajo. No tenemos dónde jugar, todos tenemos una cuota de responsabilidad y tenemos que trabajar todos para avanzar en esto”, señaló este miércoles Juan Tagle.

De hecho, Universidad Católica convocó a una rueda de prensa para exhibir lo difícil que fue asegurar estadio para sus dos encuentros venideros. “Invitamos a toda la gente del fútbol a conocer lo que ha sido este verdadero calvario para conseguir un estadio donde jugar nuestros próximos dos partidos. No con ánimo de culpar a nadie, sino con ánimo de poner un tema sobre la mesa, y promover que enfrentemos como industria del fútbol, la búsqueda de soluciones de este tema”, dijo el presidente del club de Las Condes.

Edson Puch sigue brillando en Deportes Iquique. (Foto: Photosport)

En medio de esta búsqueda, la UC chocó con otra petición. El elenco nortino les pidió postergar el choque del fin de semana. Esto por su participación en la Copa Libertadores. El martes eliminaron a Independiente Santa Fe y el próximo miércoles recibirán a Alianza Lima. El ajustado calendario no fue excusa suficiente para el cuadro capitalino, que complicado por su propio contexto, optó por mantener la fecha. “Ellos nos lo propusieron, y nosotros les señalamos que no estábamos disponibles para eso. Fundamentalmente, por todo lo que acabo de relatar, conseguir el Estadio Bicentenario de La Florida, ha sido una odisea”, explicó Tagle.

En el plantel de Iquique esperaba que la medida fuese bien recibida. Así lo reconoció Edson Puch en su retorno al país. “Venimos todos felices, pero no se pudo celebrar mucho, tenemos un partido importante el fin de semana con la UC. Hubiese sido bueno suspender porque tenemos un partido internacional importante, nos ayudaría”, señaló el delantero, quien tuvo un exitoso paso por Universidad Católica entre 2019 y 2021.

Más allá de la negativa estudiantil, nada le quita la alegría a la escuadra de la Región de Tarapacá por su resultado en Colombia. Para el propio Puch se trata de un momento especial de su carrera, ya que se da en su retorno al fútbol, luego de su retiro en 2022 y posterior regreso en 2023. “Estoy feliz por como se me dio la vuelta tras un año y año meses sin jugar. Ascendimos, jugamos copa internacional, fui elegido el mejor extremo. Estoy orgulloso, pero pensamos en lo que viene”, comentó al bajarse del avión.