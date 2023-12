La polémica acusación de Alexander Bublik tras su paso por Chile en la Copa Davis: “Nos lanzaban botellas”

Alexander Bublik se ha caracterizado durante toda su carrera por tener una cuota enorme de talento y también de irreverencia.

No han sido pocas las polémicas que ha protagonizado. Por eso cada vez que habla sorprende con alguna bomba. En esta ocasión participó en el podcast All the Table, donde compartió mesa con Casper Ruud y Benoit Paire.

El kazajo habló de diversos temas y rápidamente se acercó a Sudamérica. “Me gustan los cinco sets, pero no en la Copa Davis. En Argentina, Chile...”, comenzó diciendo, para luego recordar su paso por La Serena, cuando su equipo enfrentó al de Nicolás Massú este año por las Qualifiers.

Aspero recuerdo

“Jugamos contra Chile el año pasado, no estoy seguro de volver a hacerlo, porque levantabas la cabeza y la gente te mostraba todo lo que piensa de ti”, lanzó sin anestesia.

Y no se quedó ahí, pues disparó una grave acusación. “Nos tiraban botellas...”, expresó. Sin embargo, dicha situación es difícil de acreditar, pues no hubo registro de un episodio así durante la serie disputada en la Cuarta Región, donde el kazajo perdió ante Nicolás Jarry y Christian Garin.

Con estas declaraciones, de paso, Bublik puso en duda su participación en la próxima serie clasificatoria frente a Argentina, que se jugará en febrero en Rosario.