La potente reflexión de Luis Enrique al recordar el fallecimiento de su hija

Luis Enrique suele ser un tipo confrontacional. Así se muestra ante la prensa. También lo ha demostrado de esa forma cuando lidia con conflictos en sus planteles. Sin embargo, ahora muestra su lado íntimo. En entrevista con con Movistar, el entrenador del PSG recordó a su hija Xana, quien en 2019 falleció cuando tenía solo 9 años. “¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado. Muy afortunado”, revela el estratega.

Más allá de sus múltiples logros deportivos, que sumó como futbolista y luego como entrenador, el español se detiene en lo que fue su tiempo como padre de familia. “Pero si te ha muerto una niña, tu hija, a los nueve años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles”, reflexiona.

Luis Enrique junto a Xana, su hija fallecida en 2019.

En esa línea, el DT contó como convenció a su mamá de que ella volviera a instalar recuerdos físicos de su nieta. “Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’. ‘No puedo, no puedo’, respondió. ‘Mamá, tienes que poner a Xana’, dije”, dijo al citado medio.

Enrique hace una profunda reflexión sobre la compañía que le sigue otorgando su hija, pese a no estar junto a ellos hace cinco años. “Xana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”, propuso.

Pese a esto último, el ibérico no oculta el dolor con el que ha tenido que lidiar. El año pasado, por ejemplo, no pudo celebrar bien el título de la Ligue 1 con el PSG. “Es el título de liga que menos he celebrado, tenía un cabreo... habría reventado el podio aquel. Me define la competitividad, entonces para mí aquel día fue una mierda. Y además le dije a Elena (su esposa) ‘echo de menos a Xanita, hoy era el día de Xanita’”, indicó.