La pregunta que sacó de quicio a Ricardo Gareca en la Roja

Los últimos meses han sido complicados para Ricardo Gareca. El técnico de la Roja no ha podido lograr que el Equipo de Todos reaccione en el proceso de las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

Desde su llegada al banco el Tigre no ha podido conseguir triunfos, una estadística que explica que la Selección se encuentre en el fondo de la tabla con solo seis puntos después del último empate sin goles contra Perú en Lima.

Por lo mismo, la presión ha crecido en la antesala del duelo contra Venezuela de este martes que es crucial pensando en, al menos, llegar a pelear por la zona de repechaje.

Justamente este punto fue tratado en la conferencia de prensa previa al encuentro contra la Vinotinto. Allí se le consultó por una negativa estadística que acumula desde su salida del banco de la selección de Perú: considerando su paso por Vélez Sarsfield y la Roja, Gareca solo acumula un triunfo en dos años de trabajo.

Ante esta consulta, Gareca se mostró incómodo, evitando dar una respuesta a la consulta. “Haga usted el análisis. Yo soy el mismo. Más que una pregunta es el desarrollo de una idea, de lo acontecido. Yo no lo haré, hágalo usted, tengo el mismo equipo de trabajo. A veces los resultados no llegan”, sostuvo.

Una respuesta similar tuvo cuando se le preguntó sobre su campaña y su permanencia en el puesto. “No le puedo contestar. Es un análisis dentro de esta situación. Tengo metas. No doy nada por perdido. Sigo teniendo fe. Después, todo el análisis previo, es una apreciación. En ese aspecto no tengo ningún problema. Son análisis que hacen ustedes de la situación. A eso no tengo respuesta alguna que darle. Llegará el momento en que lo que usted está analizando, lo analizarán los dirigentes, no yo”, manifestó.

Pensando en Venezuela

Ya pensando en el duelo de este martes en el Estadio Nacional, Gareca comentó que “estamos muy bien. El partido va a ser muy difícil. Estamos luchando contra una selección que está peleando por entrar al primer Mundial de su historia. Será un partido intenso, difícil para ambas selecciones. Queremos sacar un buen resultado”.

Luego se refirió a las nominaciones de Mauricio Isla y Arturo Vidal. “No lo veo como extremo. No tengo nada que decirle respecto a eso. Ha habido un criterio que se ha respaldado. Los capitanes han sido los jugadores de mayor experiencia. Lo fue Bravo. Cuando dejó de ser convocado Mauricio, pasó a ser Maripán. Ahora, Vidal. No es un extremo ni nada. Tiene que ver con la experiencia y la antigüedad. Y recuerden, nadie tiene las puertas cerradas. Así como pueden salir pueden ser convocados”, explicó.

Por último, abordó el plan de juego que espera reflejar contra la Vinotinto. “La propuesta es ir a buscar el partido, obtener el resultado que necesitamos para estar con vida y seguir con chances. No veo otra alternativa. Siempre hemos intentado ganar el partido. En algunos casos, con un mejor juego. En otros, teniendo que mejorar, pero siempre intentamos ganar el partido”. cerró.

El duelo entre Chile y Venezuela, a disputarse en el Estadio Nacional, está programado para las 21.00 horas de este martes 19 de noviembre.