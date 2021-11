La Primera B, en suspenso: Tribunal castiga a San Marcos y Barnechea queda en alerta

AC Barnechea consumó su descenso a la Segunda División tras caer por 0-2 ante Deportes Copiapó, el sábado, en La Pintana. Sin embargo, el cuadro huaicochero aún tiene esperanzas de salvación. ¿Por qué? Porque la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigar por unanimidad a San Marcos de Arica por la mala inscripción del juvenil Zederick Vega.

El delantero formado en Colo Colo fue alineado de manera indebida en 17 de los encuentros que su escuadra ha disputado en la presente temporada, por lo que acumuló un total de 302 minutos y anotó dos goles (a Barnechea y Santiago Morning). Por esta razón, 10 equipos de la Primera B denunciaron al elenco nortino, situación que se resolvió este lunes.

“En relación a las denuncias interpuestas por los clubes Barnechea, Cobreloa, Copiapó, Fernández Vial, Iquique, Puerto Montt, Rangers, Santiago Morning, San Luis y Unión San Felipe en contra del club San Marcos de Arica por presuntas infracciones al artículo 10° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2021, se informa que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió, por unanimidad, acoger las referidas denuncias y sancionar al club denunciado de conformidad al referido artículo 10°”, señala el fallo.

“Se deja constancia que la sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades”, finaliza el escrito emanado desde el Tribunal.

Aunque no se hace mención a la cuantía del castigo, fuentes relacionadas al proceso aseguran que San Marcos será penalizado con 23 puntos, es decir, la totalidad de las unidades que arriesgaba. ¿La razón? El cuadro santo no solo incumplió las normas mientras Zederick Vega estuvo en la cancha de forma irregular, sino también cuando estuvo en la banca como suplente, aunque no entrara a jugar.

El castigo implica el descenso directo para el elenco del norte, porque quedaría último en la tabla de posiciones de la Primera B, con 15 puntos, a falta de una sola jornada para el término del torneo. Por lo tanto, no podría alcanzar ni superar a Barnechea, que tiene 24 unidades.

Sin embargo, no todo está dicho aún, ya que el cuadro presidido por Carlos Ferry todavía puede apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, que seguramente tendrá la última palabra respecto a esta grave situación.