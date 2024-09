La queja de Marcelo Gallardo contra los hinchas de Colo Colo

Colo Colo y River Plate ofrecieron un intenso empate en el estadio Monumental. El partido se dio en un encendido ambiente. Algo que no le gustó del todo a Marcelo Gallardo. El DT del elenco transandino asegura que, pese a estar acostumbrados a este tipo de situaciones, se debe manejar mejor. “Estamos acostumbrados en nuestra región a que la Copa Libertadores se viva de esta manera, a veces equivocadamente. A veces hostil por parte de la gente, pero porque tienen ilusión de apoyar a sus equipos. Se pasan de rosca y no hay que caer en confusiones. La organización debe tomar los recaudos necesarios”, señaló el entrenador en rueda de prensa.

Sobre el partido, el Muñeco realiza un recabado análisis de lo vivido en Macul. “El sabor un poquito amargo que nos queda es no poder haber repetido en la segunda mitad algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo. No tuvimos la posibilidad de tener mayor control en el juego, pero hay que reconocer que jugamos ante un muy buen equipo, con su gente. Nos fue tomando la posesión del partido y vino el empate. Nosotros nos sostuvimos más que nada desde que no nos dañaran, eso nos terminó desdibujando en la segunda mitad”, apuntó.

Claus expulsó a Díaz y a Falcón. Foto: REUTERS/Ivan Alvarado

“Si dividimos lo que observamos en el partido, nosotros tuvimos una postura de no venir a refugiarse y a que nos manejaran el juego, eso se mostró de entrada. Tuvimos las intenciones de hacer ese partido que nos convenía a nosotros y después hay un equipo rival que también juega, que iba a perdiendo y que con el empuje de su juego y de la gente. Pero nosotros, más allá de algunas situaciones muy puntuales, no lo sufrimos al partido, no es que nos pelotearon, eso no pasó. Después sí, creo que estuvimos bien, nos faltó juego, claramente, estuvimos imprecisos. Pero hay que irse tranquilo porque la postura la tuvimos y después enfrentamos a un rival que hay que reconocer que estuvo bien, que no nos dejó crecer en la cancha”, complementó.

Además, el estratega se desmarcó de las críticas al silbante Raphael Claus. “Fue un partido de Copa, a veces no se puede jugar. Se fricciona mucho, hay mucho roce, más allá de eso creo que el árbitro estuvo bien, no tuvo mucha problemática para llevarlo, hubo jugadas al límite, pero en general lo llevó bastante bien”, propuso.

Pese a no estar conforme con el desarrollo del encuentro, Gallardo valora que su equipo salió con vida de Santiago y cree que ahora están mejor aspectados que Colo Colo de cara a la revancha en Buenos Aires. “Nosotros nos enfocamos en jugar, nuestra postura fue hacer lo nuestro. Queríamos que nos nos manejen la pelota y presionar alto. Generamos ocasiones para ponernos en ventaja antes y no tuvimos efectividad. Nuestro gol tuvo que habernos dado mayor confianza. Es normal que a veces el equipo local empuje cuando va perdiendo. No pudimos controlar el partido desde nuestra posibilidad. Creo que este es un resultado favorable para nosotros, nos vamos con un empate a definir en casa, con nuestro público”