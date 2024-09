La queja del plantel de la Roja: “Toda la gente comenta y habla de lo negativo; es esencial estar juntos en momentos difíciles”

La Roja pone toda su atención en el compromiso ante Bolivia. Luego de la dura caída 3-0 frente a Argentina en Buenos Aires, donde el equipo de Ricardo Gareca mostró su peor cara, en Juan Pinto Durán ya se enfocan en el crucial duelo ante la Verde.

En ese sentido, los primeros que salieron a dar explicaciones del mal momento del Equipo de Todos y la preparación de cara al partido de este martes, fueron Gabriel Suazo y Víctor Dávila.

Suazo, uno de los llamados a toma protagonismo en la Roja, habló fuerte. “Sabemos que el partido en Argentina en esta fecha y en fechas anteriores con la Generación Dorada siempre ha sido complicado. Para mí fue un resultado muy abultado para todo lo que se mostró”, comenzó diciendo.

El lateral izquierdo pidió unidad de cara al duelo que se avecina. De paso, criticó la negatividad que existe en el ambiente. “Simplemente para salir adelante hay que ser positivo. Es algo esencial las energías positivas, por eso quise viajar y estar con el equipo, por más que no me tocase jugar. Es importante estar juntos y cerrar nuestras filas, compartir con el cuerpo técnico”.

“Toda la gente comenta y habla de lo negativo, lamentablemente. Nosotros adentro siempre tratamos de estar positivos. Sabemos que para ganar tenemos que hacer goles. Antes de que llegara Ricardo (Gareca) tuvimos rachas de no poder convertir, y cuando llegó le hicimos tres a Albania, dos a Francia y tres a Paraguay. Entonces, no es que no tengamos gol, son momentos”, aseguró el hombre del Toulouse, quien estuvo mirando el partido ante la Albiceleste desde el banquillo producto de una suspensión.

“Es esencial estar juntos en momentos difíciles y complicados, como creo que todos hemos pasado en nuestras carreras. Si nos separamos se complica todo. Juntos, se pueden sacar las cosas adelante”, explicó.

En relación a Bolivia, Suazo aseguró que la Roja tiene las armas para dar el golpe en el Nacional. “Sabemos las diferencias que tienen cuando juegan de local y de visita. Hoy en día todas las selecciones son complicadas, con su forma de juego, estilo y forma de sacar resultados. Nosotros tenemos que tener las armas suficientes para ganar”.

Asimismo, Víctor Dávila complementó las sensaciones de Suazo en relación a la falta de efectivad. “No estamos pasando por una racha buena de goles, pero seguimos confiando en lo que estamos haciendo y trabajando. Sabemos que el partido ante Bolivia será una final y vamos a salir a buscar sea con uno, con dos, o tres delanteros”, dijo.

El atacante iquiqueño, de paso, no quiso meterse en las rotaciones que Ricardo Gareca ha experimentado durante los últimos días en Juan Pinto Durán. “Las decisiones que son del cuerpo técnico no son de mi responsabilidad. Confiamos en ellos, en lo que hacemos y el martes será una final en la que iremos a buscar el triunfo”, señaló. “Para nosotros es una final. Nos puede meter en una buena posición, pero primero tenemos que ir a buscar este partido con un rival duro. Debemos plantarnos y hacer nuestro juego para ganar como sea posible”, reafirmó.

El choque entre la Selección Chilena y su par boliviano se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 18:00 horas del martes 10 de septiembre. Actualmente, Bolivia (6 puntos) supera por una unidad a la Roja (5 puntos), por lo que el compromiso en la comuna de Ñuñoa será clave para las aspiraciones mundialeras de ambos elencos.