La radical decisión que tomó Nicolás Jarry para recuperarse de cara a los Juegos Olímpicos de París

Nicolás Jarry está contra el tiempo. Este 26 de julio arrancan los Juegos Olímpicos (donde además será abanderado) y el chileno aún no puede dejar atrás los problemas que le originó la neuronitis vestibular que sufrió después de su participación en Roland Garros.

Es por lo mismo que tomó una determinación radical. Dejando de lado sus compromisos con el circuito ATP, el número 20 del planeta se quedará en España para tratar una vez más su problema al oído que le produce vértigo y mareos.

La noticia fue confirmada por su equipo de prensa, quien este jueves emitió un comunicado: “Estimados compañeros, contarles que en Nico está realizando en España un tratamiento específico e intensivo para el funcionamiento del oído por lo que no va a competir en Gstaad ni Kitzbuhel y viajará el viernes 26 a París para la ceremonia de inauguración de los Juegos”, expresaron.

Un giro que también trae diferentes aristas. Por un lado, provocará que el tenista nacional llegue sin ritmo en polvo de ladrillo, ya que después de su eliminación en Roland Garros (26 de mayo), solo disputó un torneo, el cual fue Wimbledon en césped. Precisamente los ATP 250 de Gstaad y Kitzbühel eran la oportunidad de volver a recuperar sensaciones con la superficie en que se disputarán las Olimpiadas.

Por otra parte, también se da el hecho de que al bajarse del torneo austriaco,se quedará sin la chance de preparar el dobles con Alejandro Tabilo. Ambos aparecían inscritos en Kitzbühel y estaba confirmado que disputarían la categoría de parejas para ir afinando su juego de cara a París 2024.

Finalmente y la más preocupante es que la necesidad de realizar este tratamiento demuestra que los problemas físicos siguen muy presentes en el chileno, quien incluso después del Abierto de Francia tuvo que pasar dos semanas sin entrenar. La neuronitis vestibular es según términos médicos “un trastorno caracterizado por una crisis de vértigo brusca e intensa (falsa sensación de movimiento o de rotación), causado por la inflamación del nervio vestibular”.

Jarry incluso advirtió después de su paso por Wimbledon que la situación en el corto plazo no era prometedora: “No me siento bien, no vengo sintiéndome bien y no me voy a sentir bien pronto”. Una frase dura, pero que también es honesta, ya que los expertos comparten ese análisis. “Van a haber movimientos que le van a costar. La primera fase la va a lograr hacer antes de las cuatro semanas, pero sobre todo las miradas laterales van a tomar un poco más de tiempo, porque eso es lo último que se recupera”, comentó en una entrevista con La Tercera la doctora Constanza Beltrán, otorrinolaringóloga e integrante del Centro de Oído de Clínica Universidad de los Andes.