La razón de la ausencia de Claudio Bravo en el decisivo choque ante Canadá

La Roja lamenta una baja clave en la antesala del partido frente a Canadá. Claudio Bravo no podrá actuar ante el equipo de Jesse Marsch. Ya está ratificado que el arco chileno lo custodiará Gabriel Arias, quien llega precedido por las buenas campañas que ha cumplido en Racing. En la banca quedará Brayan Cortés.

El histórico capitán de la Roja paga el precio de una dolencia en la rodilla izquierda. La humedad del piso en que la Selección preparó el partido en Orlando terminó por hacerla colapsar. En la ciudad norteamericana había llovido, por lo que la superficie del campo de prácticas estaba algo barrosa. Las condiciones son las peores para una articulación inestable.

La causa

La causa, en todo caso, hay que buscarla un poco antes. El martes 11, la Roja venció a Paraguay. En ese choque, que terminó con un contundente 3-0 para la escuadra de Ricardo Gareca, un resultado que se celebró, también, por un trámite que revitalizaba las esperanzas en el nivel de juego de la escuadra nacional, que ya había mostrado un avance en la gira por Europa, Bravo salió antes de tiempo.

El ahora exarquero del Betis no salió a jugar el segundo tiempo. Había chocado con Adam Bareiro. En su lugar ingresó Gabriel Arias, el mismo golero que tomó su puesto ante los canadienses. Después del duelo que se disputó en el Estadio Nacional, hubo pocas certezas, pero sí una clara sospecha: que había sufrido una lesión de importancia, aunque no plenamente inhabilitante. De hecho, se le vio yendo a practicarse revisiones médicas en una clínica especializada en deportistas de alto rendimiento. Curiosamente, no hubo un parte oficial respecto de una dolencia que ya no era eventual.

Claudio Bravo, en el choque ante Argentina (Foto: Reuters)

Bravo sufrió un esguince en la rodilla izquierda. De su magnitud no hubo información precisa. Sí hubo luces desde la propia concentración de la Roja en el sentido de que el guardameta recibía atenciones especiales para llegar a los partidos. Igualmente, la rutina tampoco es demasiado extraña en los jugadores de alto nivel, acostumbrados a privilegiar una buena recuperación después de los entrenamientos.

Jugó lesionado

Lo concreto es que en Estados Unidos el portero ha jugado lesionado. De hecho, una revisión de las imágenes en juego da cuenta de un vendaje en la pierna izquierda, precisamente en la zona que le ha vuelto a dar problemas. Bravo, sin embargo, se las ha ingeniado para rendir en un alto nivel. Ante Argentina, por ejemplo, realizó una gran presentación, que incluso fue reconocida por el portero argentino, Emiliano Martínez.

Antes del choque ante la Albiceleste, el vilucano deslizó a sus más cercanos la posibilidad de retirarse del fútbol después de la Copa América. Sin embargo, la presentación que cumplió ante el equipo de Lionel Scaloni le convenció de que aún le queda cuerda. De hecho, le sonó el teléfono desde Estados Unidos y Arabia Saudita. Lo quieren en la MLS y en la pujante liga del país asiático. Ahora, sin embargo, tendrá que esperar la determinación de la gravedad de la dolencia y, por cierto, el plazo para la rehabilitación plena.