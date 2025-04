La razón por la que Claudio Borghi asegura que Lucas Cepeda está molesto con Jorge Almirón

Lucas Cepeda pudo transformarse en el héroe de Colo Colo este martes. El futbolista fue el encargado de marcar el 1-0 parcial con el que Colo Colo parecía llevarse el triunfo contra Racing en la Copa Libertadores. Sin embargo, un fallo defensivo le permitió a los argentinos anotar el empate en el minuto 86.

Tras recibir una tarjeta amarilla en el primer tiempo, Cepeda fue sustituido por Erick Wiemberg en los 74′, instante en el que evidenció su molestia por la orden de Jorge Almirón.

Esta situación no pasó desapercibida por Claudio Borghi, quien en su rol de comentarista de ESPN sostuvo que “salió un poquito molesto Cepeda con el cambio”.

Claudio Bravo, a su vez, respaldó el punto de vista del Bichi en el análisis del cambio. “Se abusa con él, es demasiado el juego directo con él”, señaló el exportero.

Tras aquello, el exentrenador de Colo Colo cuestionó por el rol del futbolista en el partido. “La pregunta es si está preparado para jugar ahí. Isla habrá pasado 20 veces, ¿él estará preparado o convencido para eso?”, consultó.

Ante esto, Patricio Yáñez salió a respaldar al colocolino. “Me saco el sombrero por Cepeda, pero no es su función. A lo mejor otro jugador ayuda en la línea de tres, pero no Cepeda. En Colo Colo ya no da, hay partidos y partidos. Hoy se puso el overol. Quiero que recorra 30 metros y encare, desborde y llegue. Eso es materia del técnico”, concluyó el Pato Yáñez.

Lucas Cepeda tras ser reemplazado en el partido contra Racing. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Almirón explica su decisión

Tras el partido, el técnico de Colo Colo Jorge Almirón explicó el motivo del cambio de Cepeda. “Tenía tarjeta amarilla, sabía que iban a tirar centros. Wiemberg es lateral y ellos iban a tener a Solari. Sabía que iba a terminar así el partido. Fue un cambio táctico, nada especial. Lucas hizo un buen partido”, dijo el DT de Colo Colo.

En un análisis más general, el DT expuso que “Estuvimos a cuatro minutos de ganarlo, entonces la evaluación cambia... Me estarías diciendo otra cosa: ‘Qué bien defendió el equipo, qué bien supo jugarlo, qué bien jugó el primer tiempo...‘. Y en el segundo tiempo, con la ventaja del rival, que es un equipo que hace goles, que es peligroso, no te generó nada. Estaría hablando otra cosa”.

“Lamentable por los muchachos, porque hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran trabajo, y el partido se dio así. Era un partido de mucha fricción, es un equipo que juega a eso y lo hacen bien, pero no lo sufrimos, no nos llegaron, no nos patearon al arco. El segundo tiempo creo que fue un cabezazo y alguna más, y ya estaba controlado el partido, era así, teníamos que ganar”, reflexionó.

En esa línea, insistió en la presentación que estaban cumpliendo sus pupilos: “Estos partidos hay que saberlos jugar, y el equipo lo estaba haciendo muy bien. Sacamos la ventaja, y el rival no nos generaba”.

De todas maneras, el adiestrador se mostró esperanzado. “Los muchachos están tristes, terminan cansados y parece que no valió de nada. Es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, este punto puede ser importante, nosotros todavía estamos vivos, el equipo va a salir adelante; tenemos que ganar el partido que sigue”, aseguró.