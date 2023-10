La reacción de un campeón olímpico ecuatoriano al probar el mote con huesillo en Santiago 2023

Los deportistas de los distintos países que están en estos momentos compitiendo en Santiago 2023 poco a poco se comienzan a habituar a Chile. Algunos conocieron el Metro de Santiago y han quedado impresionados con su limpieza, otros han podido conversar e intercambiar experiencias con gente en la vía pública y otros, incluso, hasta han probado bebidas típicas.

Por ejemplo, esta semana se hicieron virales tres registros. El primero fue el de la clavadista canadiense Mia Vallee, quien ya había hecho noticia al revelar que no pudo entrenar en la nueva piscina del Estadio Nacional en la previa del evento producto de la rotura de una cañería. Esta vez, la deportista norteamericana quedó maravillada con Fiu, el pájaro de siete colores que es la mascota oficial del evento que se efectúa en Chile. “Este pajarito de peluche se llama Fiu, porque aparentemente ese es el sonido que hace. Es tan lindo”, dijo.

Otro caso que se propagó rápidamente fue el de Carolina Mendoza, clavadista mexicana, quien fue consolada por una persona en pleno Metro tras un mal día de competencia: “Estaba muy nostálgica y literal venía recargada en los tubos del Metro llorando, pero a lágrima suelta. Me valió madre. El primer acto de bondad que viví aquí en Chile fue que una muchacha se acercó y me dio unos pañuelos, me dijo ‘quédatelos’. Y yo dije ‘gracias’. Me limpié los mocos y las lágrimas. Aquí en Chile la gente es muy chida, muy amable y muy lindos”, publicó en redes sociales.

Conociendo el mote con huesillo

Ahora fue el turno de Richard Carapaz, campeón olímpico de Ciclismo Ruta ecuatoriano. En un video difundido a través de la red social X por @ramolica, se aprecia al referente de ese país probando el tradicional mote con huesillo.

Richard Carapaz ganó medalla de oro en Tokio 2020 en Ciclismo en Ruta. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

El ciclista tomó una primera cucharada de la bebida chilena, puso una pequeña cara de sorpresa y dijo: “Es como una gaseosa”. Al mismo tiempo, los acompañante en ese momento intentaban explicarle de qué se trataba lo que estaba tomando. “Es el jugo que da cuando cuecen durazno seco. En el verano se usa como un refrescante” se escucha en el registro.

Cabe destacar que Carapaz es uno de los grandes nombres presentes en Santiago 2023. Eso sí, el ecuatoriano fue segundo en la prueba contrarreloj, detrás del colombiano Walter Vargas. Sin embargo, está aprovechado estos días para conocer la Región Metropolitana y así lo ha compartido en sus redes sociales.