La resurrección de James, la gran ilusión de Colombia

La segunda estación del camino hacia Qatar 2022 para la selección chilena no será un desafío fácil. Colombia arrancó las Eliminatorias venciendo con claridad a Venezuela en Barranquilla. La nómina de los cafetaleros tiene a muchos jugando en Europa, pero hay un nombre que sobresale: James Rodríguez. El volante goza de un momento dulce, después de lamentar un largo periodo de sinsabores en el Real Madrid. Ahora, en Inglaterra, James es otra cosa y eso repercute directamente en su seleccionado.

Liverpool, la tierra de The Beatles, es una ciudad absolutamente futbolera. La parte exitosa está en Anfield, con los Reds de Jürgen Klopp. El vecino menos afortunado está en Goodison Park. El Everton, un club histórico de la liga inglesa, trata de subirse al carro del top six de la Premier League de la mano de Carlo Ancelotti. La presencia del italiano es clave para explicar el arribo de Rodríguez a Inglaterra. Carletto lo tuvo en el Madrid y en el Bayern Múnich. El oriundo de Cúcuta es el regalón del estratega, como si fuera una relación de padre e hijo, todo lo contrario a la relación que tenía con Zinedine Zidane. El técnico merengue y el ex Banfield no terminaron de cuajar. Y el 10 terminó tomando la vía de salida.

El inicio de los Toffees en la liga ha sido espectacular. Son los punteros de la Premier después de cuatro jornadas. 12 puntos de 12 posibles. Desde el inicio, James fue estelar como un armador de juego que arranca desde las puntas, particularmente desde la franja derecha del ataque. Con 332 minutos disputados en la competencia local, tiene tres goles y dos asistencias. Ha dado 208 pases totales y rematado 10 veces, cuatro de ellas a portería. Junto al brasileño Richarlison y al joven inglés Dominic Calvert-Lewin forman un ataque potente para que el Everton se ilusione con objetivos mayores: nunca ha ganado la liga en la era Premier League.

La comparación con la liga española 2019-2020 con el Madrid es completamente opuesta. En todo el torneo hispano jugó 419′ y solo convirtió una vez. No pudo llegar en mejor momento para su selección.

“Yo no conozco solamente al James del Real Madrid. Afortunadamente en Europa empezó su fútbol en Porto y lo conocía muy bien. Pienso que ahora, jugando más, con su confianza más alta, el diseño táctico que nosotros desarrollamos durante la Copa América, en las condiciones en las que está en este momento, va a ser más y mejor. Conociendo bien al equipo y su fútbol, estoy seguro que con más rutina, confianza, con menos lesiones, va a ser muy bueno para nosotros”, declaró Carlos Queiroz, antes del inicio clasificatorio.

Pese a que los goles se los llevaron Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, la dupla del Atalanta, Rodríguez hizo una muy buena presentación ante Venezuela. Disputó 74 minutos, siendo reemplazado por Steven Alzate. En su calidad de capitán de los cafetaleros (Radamel Falcao García es suplente), también es un líder dentro del plantel. Después de enfrentar a la Vinotinto, le dedicó la victoria a Santiago Arias, quien sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo.

La resurrección de James es la ilusión de los colombianos en los primeros pases de un camino que esperan concluya en Qatar.