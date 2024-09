La reunión que sostuvo Tiago Nunes con Roberto Tobar en la ANFP

Tiago Nunes firma la paz con Roberto Tobar. El técnico de Universidad Católica visita al presidente de la comisión de árbitros en la ANFP para poder recomponer relaciones. Lo hizo acompañado de José María Buljubasich, el gerente general de Cruzados.

Es que la guerra entre ambas partes estaba desatada. Mientras el técnico brasileño acusaba un tratamiento dispar de parte de los jueces, Tobar denunciaba que se estaba manchando el Torneo Nacional con dardos que no tenían fundamentos. Por lo mismo, el brasileño, quien ya había sido castigado frente a Everton por el duelo frente a Asta-Buruaga, que le costó perderse el partido frente a Huachipato, estaba citado a dar explicaciones por sus fuertes dichos. Esto último le podría acarrear un grave castigo, que podía significar una sanción hasta seis fechas sin sentarse en el banco.

La citación para evalular un posible castigo, sin embargo, nunca se realizó. La comisión de árbitros desistió de la denuncia a los pocos días en que Tiago Nunes visitó personalmente la ANFP para “ofrecer disculpas”, según dicen desde la ANFP. Frente a tal escenario, y con una fecha de castigo ya encima por su mal comportamiento frente a los ruleteros, los jueces decidieron no continuar con sus descargos que le podrían haber sacado del partido frente a Colo Colo, que se jugará el próximo 13 de septiembre.

Nunes dio detalles de la cita con Tobar. “Tuve en la semana una linda charla con don Roberto Tobar, responsable de los árbitros por la comisión de arbitraje. Me oportunizo poder hablar, explicar y aclarar un poco las críticas que hice en la otra oportunidad, dejar claro que no tuve ninguna intención de faltar el respeto, de ser crítico al punto que sea algo personal, al contrario, tengo el máximo respeto por él, compartimos cancha muchas veces cuando nos tocó jugar competencias internacionales”, señaló el estratega.

En la reunión, incluso, el DT aprovechó la oportunidad de recordar partidos dirigidos por Tobar en diferentes elencos que ha conducido. “Él es parte de un capítulo bastante importante de mi vida personal cuando salimos campeones de Copa Sudamerica, él estaba dirigiendo la final, después de finales de Copa: 3-0 contra Boca (Juniors), también estaba ahí».«Dejar claro que las intenciones a partir de las críticas eran las mejores posibles. No fue la mejor forma, espero a partir de esto generar una buena sensación principalmente con la comisión de arbitraje, no buscando algún tipo de privilegio para el futuro, pero principalmente tener un entendimiento que estoy acá como invitado del país, quiero entender la forma en que las cosas son tratadas y él de forma muy amable me explicó mucho las cosas, principalmente cómo manejan el arbitraje, los videos que fue mi crítica puntual”.

Al finalizar, reconoció que debe mejorar su forma de comunicar su desconento en situaciones puntuales. “Solo agradecer por esa oportunidad y esperar principalmente que el Tribunal tenga ese entendimiento que la intención fue buena, quizás crítica dura, pero puedo mejorar la forma, pero la intención fue siempre positiva de hacer una crítica constructiva dentro del momento que estamos pasando”.