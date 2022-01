La Roja rechaza la cancha de entrenamiento de Calama

En Calama no dejan nada al azar. La delegación de avanzada de la Selección Chilena, que lleva semanas trabajando de cara al duelo frente a Argentina, rechazó las canchas de entrenamientos de Cobreloa que se utilizarán pensando en preparar el duelo frente a la Albiceleste, que se disputará el próximo jueves 27 de enero.

Según información recabada por El Deportivo, personeros de la Selección hicieron varias visitas en la antesala al duelo, en la que advirtieron su preocupación por el césped. Incluso, en la previa a cerrar la localía, Martín Lasarte y Francis Cagigao, el director técnico y director deportivo, dejaban una serie de tareas a la dirigencia loína, en la que se contemplaba la mejora del campo de entrenamiento. “Estamos bastante conforme, diría yo, hay algunas cositas para solucionar, como son cositas, creemos que se pueden arreglar con el tiempo que nos depara de cara al partido”, decía Machete.

Sin embargo, Cobreloa no logró cumplir las exigencias mínimas. Durante la última visita, en la que incluso se sumó el canchero de Juan Pinto Durán y Sebastián Eguren, el ayudante de Lasarte, se determinó rechazar el centro de entrenamientos del equipo loíno. A través de videos y fotografías advirtieron que las canchas no estaban en buenas condiciones para las prácticas que se realizarán desde el próximo lunes.

En la Roja lamentaron lo sucedido pues desarmó el plan inicial. Sin embargo, más allá de la molestia inicial por el mal estado del campo de juego, en Quilín valoraron el esfuerzo que realizó el equipo loíno por intentar mejorar la cancha: Se invirtió más de $ 40 millones para intentar llegar a tiempo, en un plazo que contempló cerca de seis semanas de trabajo.

Frente a tal escenario, la Roja sumará sus tres entrenamiento en la previa al duelo con Argentina en la cancha principal del estadio Zorros del Desierto. El desgaste del césped preocupa en la Roja de cara al partido, pero para no sufrir contratiempos se sumó al canchero a la delegación que estará en el norte durante los próximos días.

Brereton ya está en Chile

Ben Brereton fue el primer chileno que milita en Europa que llegó a Santiago. El delantero del Blackburn Rovers, de la Championship, arribó al país durante la mañana de este viernes y quedó aislado a la espera del resultado de su examen PCR. Una vez que termine el trámite, el atacante se trasladará directamente a Juan Pinto Durán para sumarse al equipo que viajará a Calama.

En Juan Pinto Durán, en tanto, ya trabajan Marcelo Allende, Joaquín Montecinos, Benjamín Kuscevic e Iván Morales. Cabe recordar que el resto de jugadores del medio local se integrarán tras la Supercopa de Chile que protagonizarán Universidad Católica y Colo Colo el domingo. El clásico también generó inconvenientes en la Roja pues se tuvo que reconfigurar el viaje de los seleccionados. Francis Cagigao dejó en claro su molestia. “Nuestra intención primeramente era empezar los trabajos el día 21. Dado que se puso la Supercopa, no pudimos llevar a cabo la preparación como en un principio teníamos planificado, con lo cual esos jugadores que juegan van a tener que viajar. Esperemos que puedan viajar directo desde Concepción a Calama, sería lo ideal, ganaríamos en tiempo. Si bien varios de ellos no van a poder entrenar el día siguiente, por haber jugado el domingo, que no es lo ideal, tenemos que afrontarlo de manera positiva”, señaló resignado.