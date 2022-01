Las millonarias cláusulas que blindan a las joyas del torneo nacional

En tiempos de recambio en el torneo nacional, existe un cúmulo de jugadores emergentes, muchos de ellos con menos de 23 años, que se proyectan como posibles figuras. Futbolistas que despiertan la ambición de los clubes dueños de sus pases. Muchos de ellos, tasados en varios millones de dólares. El Deportivo indagó en los precios del blindaje de nueve de esos prospectos, donde destacan las valoraciones de Iván Morales, Pablo Solari y Marcelino Núñez como las más onerosas.

FOTO: JAVIER VERGARA/AGENCIA UNO

Iván Morales

Aunque le restan menos de seis meses de contrato, el delantero de 22 años es uno de los que tiene mayor cotización en el campeonato nacional. A finales de 2016, el goleador de Colo Colo en 2021 firmó su primer contrato profesional, que estableció un precio de salida de US$ 5 millones. Esa, precisamente, es una de las razones que ha impedido la partida atacante. Alavés de España se bajó de la puja y Vasco da Gama de Brasil no convenció al jugador. Es más, Morales podría negociar como libre en este mes, ya que no está en los planes del técnico Gustavo Quinteros.

Pablo Solari

Aún está caliente la opción que tuvo el argentino de abandonar Colo Colo. América de México llegó hasta los 3,7 millones de dólares para lograr el concurso del puntero de 20 años. Sin embargo, fuentes de la negociación confirmaron que en el Monumental esperaban al menos 4,5 millones, con la condición de que el club chileno se quedara con un porcentaje de una futura venta. Y aunque se declaró intransferible, parte del directorio de Blanco y Negro no está del todo convencido. En diciembre pasado, Colo Colo acordó comprar el 80% del pase del Pibe en US$ 1,3 millones.

FOTO: MARCO MUGA/AGENCIAUNO

Marcelino Núñez

El talentoso volante diestro de Universidad Católica fue una de las figuras del torneo. El oriundo de Colina es uno de los pocos jugadores fijos del medio nacional en la selección de Martín Lasarte. La cláusula de salida del mediocampista de 21 años establece un monto de US$ 3,5 millones. Medios italianos especularon con el interés de Bologna de Italia, el equipo de Gary Medel. Las mismas fuentes agregaron al Fluminense de Brasil entre los equipos que quieren al futbolista.

Brayan Cortés

El arquero de Colo Colo tiene solo 26 años de edad, pero ya alterna en la selección chilena. Su nombre apareció en la órbita de equipos como el Cádiz de España, que ofreció cerca de US$ 1,5 millones por su pase, a finales de 2020. También sonó fuerte en el Elche, otro cuadro de LaLiga. Sin embargo, el meta tiene una cláusula de salida de US$ 3,5 millones, establecida por contrato. El Indio termina en diciembre con los albos y su pase pertenece en partes iguales a los albos e Iquique.

Jeisson Vargas

En diciembre pasado, Universidad de Chile compró la mitad del pase del delantero de 24 años en US$ 700 mil, cancelados a Unión La Calera. Así se cerraba un viejo anhelo del jugador, quien en 2019 estuvo a un paso de firmar en azul, de no mediar la negativa de su club formador, Universidad Católica, el mismo que lo vendió a Montreal Impact de la MLS en 3,1 millones, pagados en 2016. Hoy, la salida de Vargas en está tasada en US$ 3 millones. Ayer, el formado en las canteras cruzadas sumaba su primera aparición con el equipo laico. Fue considerado por Santiago Escobar para el duelo que disputaros los estudiantiles frente a Boca Juniors, en el marco del hegaxonal amistoso que se realizó en La Plata.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Vicente Pizarro

El hijo del Kaiser protagonizó la teleserie de los fichajes locales. El volante de 19 años mantuvo una cerrada negociación con Colo Colo para extender su contrato. El valor de su cláusula de salida del talentoso volante enfrentó a su representante Fernando Felicevich con Blanco y Negro. Tras semanas de tratativas, la cláusula del jugador quedó en US$ 1,6 millones por el 65% de la carta, es decir, un costo total cercano a los 2,5 millones.

FOTO: ALEX CASTILLO/AGENCIAUNO

Víctor Méndez

Uno de los mejores mediocampistas de la liga pasada. El jugador de 22 años de edad, quien pertenece a Unión Española, ya ha sido sondeado por varios equipos mexicanos, además del Gremio de Porto Alegre, quien lo tuvo en su radar a finales de 2020. En la Plaza Chacabuco quieren hacer un negocio tan bueno como la partida de Carlos Palacios a Inter de Brasil, en marzo del año pasado, que ingresó US$ 3 millones. Los hispanos no dejarán salir por menos de 2,5 millones de dólares.

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Bastián Yáñez

El puntero izquierdo de los hispanos irrumpió en la selección chilena a finales del año pasado, después de una buena campaña en Unión Española. El jugador de 20 años de edad fue uno de los protagonistas en la reciente gira por Norteamérica, donde jugó en el 2-2 ante México y en el triunfo 1-0 sobre El Salvador. Tal como a su compañero, el elenco rojo de Santa Laura no lo dejará partir por menos de 2,5 millones de dólares, cuando ya hay clubes aztecas que lo miran con atención.