La Roja tiene a una de las delanteras menos productivas de las eliminatorias sudamericanas

Hace rato que la selección chilena adolece de una falta de gol. Una dependencia casi atávica de las individualidades de los mismos siempre. Pero el dato que más oscurece esa productividad es la escasa cantidad de tantos que marcan los delanteros nominales de la Roja.

En estas eliminatorias, en seis duelos disputados, el elenco nacional sólo ha anotado ocho conquistas. De ellas, sólo tres fueron de delanteros, todas con el mismo nombre: Alexis Sánchez. De las otras cinco, cuatro fueron de Vidal y una de Erick Pulgar.

“Hay que hacer goles y los hombres de avanzada no están certeros. Afortunadamente, tenemos a Vidal que se ha proyectado como goleador, pero no podemos seguir confiando sólo en lo que él haga. Este problema viene desde hace rato, no sólo de la Copa América”, dice Jorge Aravena, octavo máximo anotador histórico de la Roja.

Sobre las razones de esta sequía de los hombres en punta, Juan Carlos Letelier, décimo artillero de la historia en la Roja agrega que “los jugadores como Alexis no tienen quien los alimente, deben tirarse atrás y son otros los que hacen los goles. El propio jugador se ha tenido que reinventar, lanzando tiros libres, llegando desde atrás, dejando que otros finalicen las jugadas”.

Déficit llamativo

Pero la marca de sólo tres goles de delanteros es un número escaso, un déficit que comparte con otra selección, como Perú, que sólo anotó en seis ocasiones en estas clasificatorias. Menos aún que Venezuela, que sólo celebró tres veces en seis duelos, uno de ellos de Salomón Rondón.

En la otra punta del conteo está la selección de Brasil, el próximo rival de Chile. La canarinha ha marcado 16 goles en la competencia y una docena de ellos han venido desde los hombres en ataque. Ecuador, el siguiente adversario de la Roja, es el segundo que más anotó, con dianas, de las cuales ocho fueron de delanteros.

Uruguay es un caso emblemático. Sólo marcó en siete ocasiones, todas ellas de delanteros: Luis Suárez tiene 4 y otros tres atacantes lo hicieron sólo en una ocasión. Colombia suma 11 dianas y siete de ellas vinieron desde la primera línea de ataque, mientras que Bolivia marcó 9 y 7 fueron de los hombres en punta.

Más atrás asoma Argentina con un total de 9 anotaciones y seis de ellas de los delanteros. Paraguay marcó seis veces, pero cuatro fueron de atacantes nominales.

Chile sin recambio

Esta carencia del equipo chileno deja en evidencia uno de los grandes problemas que adolece el equipo nacional: la falta de recambio de la Generación Dorada. Así lo resume el Mortero.

“Hace cuánto rato que juegan Alexis y Eduardo Vargas en la delantera… Esa, al final, es una respuesta a la pregunta. No hay muchas alternativas. Jorge Sampaoli, por ejemplo, no se dedicó a buscar alternativas en ninguna posición del campo y ahora estamos viviendo los problemas. Se van a retirar Bravo, Medel, Sánchez o Vidal y ahí nos quedará muy poco”.

Asimismo, agrega que “nos está pasando como a Colombia, que pretendió vivir toda la vida de su generación dorada y estuvieron dos o tres mundiales consecutivos sin clasificar. Ojalá a nosotros no nos pase lo mismo, aunque ya llevamos uno”.

Para Letelier, uno de los rasgos sintomáticos de este déficit de artilleros es el hecho de buscar jugadores fuera del radio chileno para encontrar una solución a esta evidente falta de gol.

“Estamos inventando jugadores que no tenemos. Buscando a futbolistas de otros países, que tengan familiares chilenos y no optar por algunos que pasan un buen momento, como Felipe Mora. No hay recambio, es muy complicado prescindir de Sánchez y Vargas”, dijo el Pato.

De la misma manera, el mundialista del ‘82 advierte que “es difícil que Chile cambie la manera de jugar, porque es un planteamiento que ha optimizado en los últimos diez años. Un estilo que nos lleva a no tener tanto gol. Cuando andamos bien no ganamos por goleada, hacemos lo justo y necesario”.

Sobre la ausencia de Alexis, Letelier aclara que “siempre es un problema que no esté. Es un referente, inquieta a los rivales, es un jugador que provoca una preocupación máxima a los rivales. Hoy, sino tenemos un jugador de peso, como Sánchez, nuestros adversarios la tendrán muy fácil”.

Una opinión muy similar a la de Aravena, quien advierte que “cualquier jugador de la categoría de Alexis, que no esté en los partidos, hace que el equipo se resienta. Y lo peor, entrega mucha más tranquilidad a los rivales”.