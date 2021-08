Los 45 minutos fatales de Alexis Sánchez, que dejaron a la Roja sin su estrella

Alexis Sánchez vuelve a inquietar a la Roja. El Niño Maravilla se resiente de la lesión muscular que lo mantuvo marginado de la fase de grupos de la Copa América y su participación en la triple fecha de las Eliminatorias está en serio riesgo. El Inter de Milán informa escuetamente de una lesión en la pantorrilla derecha. El tocopillano busca auxilio y parte a Barcelona, donde se trata con Ramón Cugat, el médico de las estrellas del fútbol chileno, pues antes trató a Arturo Vidal. Claudio Bravo y al mismo Sánchez. Ahora, paralelamente, está a cargo de la evolución del cruzado Gonzalo Tapia.

La pesadilla del delantero revivió el 2 de julio en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro. Ese día, por los cuartos de final del torneo continental, Chile terminó cayendo por la cuenta mínima frente a Brasil. Sánchez llegaba al compromiso literalmente con lo justo. La primera parte del torneo la había pasado en Juan Pinto Durán, restableciéndose de un desgarro. “El jugador Alexis Sánchez. tras el entrenamiento de ayer presentó una lesión muscular de plantar delgado”, informaba la ANFP, dando cuenta del problema, el 12 de junio. “El tiempo de recuperación estimado supera la primera fase de la Copa América 2021, por lo cual el deportista permanecerá su proceso de recuperación en Chile, con el cuerpo médico de la selección”, establecía, respecto de su rehabilitación. El trabajo dedicado del staff de la Roja, con cámaras hiperbáricas incluidas, le permitió presentarse en el choque ante el anfitrión. Llegó con lo justo.

Lo concreto es que Sánchez pudo jugar apenas el primer tiempo del encuentro ante la escuadra de Tite. Intentó darle algunas de sus cualidades a la Roja, pero la pierna derecha no resistió el esfuerzo. En pleno encuentro, comenzó a sentir molestias y a desplazarse con dificultades. Obligado por las circunstancias, y después de haber decidido su inclusión, avalado por los reportes del cuerpo médico, Martín Lasarte optó por reemplazarlo. En su lugar ingresó Ben Brereton. Hasta hoy, el delantero del Inter sigue sufriendo las consecuencias de haber disputado ese duelo.

“Fue un error”

Manuel Astorga, preparador físico con amplia experiencia en el fútbol chileno, apunta derechamente a ese hito. “Fue un error. No respetar los procesos de recuperación lleva a esto. Si no es la misma lesión, puede ser otra por causa de la primera. Claramente, haberlo hecho jugar fue un riesgo. De hecho, se lesiona. No haber tenido la recuperación adecuada hace que el organismo, el aparato muscular, vaya teniendo descompensaciones. Y eso es lo que está sufriendo Alexis”, dice el profesional, con experiencia en Colo Colo y Universidad de Concepción, entre otros clubes.

“No estaba en los tiempos para poder jugar. Fue tema en todos los programas deportivos que no debía jugar y que si lo hacía el riesgo lo debía asumir el staff de la Selección. Lasarte no tiene responsabilidad, pues el cuerpo técnico se subyuga a la sugerencia que hace el cuerpo médico”, sostiene Astorga. Eso sí, justifica los reportes que debe haber recibido el técnico uruguayo de parte del cuerpo médico. “Conociendo la forma en que trabajan y lo profesionales y responsables que son, el cuerpo médico debe haber estado 100 por ciento seguro, con datos objetivos, para darle el pase para que jugara”, enfatiza.

El profesional agrega otro factor que considera relevante. “El jugador presiona como un animal. Y Sánchez es de los que siempre quiere estar. Uno habla con el jugador. Y qué pasa si esos exámenes dan resultados positivos y el jugador no reconoció que no estaba bien. El jugador también tiene que asumir la responsabilidad. Pero sí. puede existir una correlación directa entre esa lesión y esta. Ahora, con el diario del día lunes, todos somos técnicos y médicos y nadie se equivoca”, precisa.

Alexis Sánchez, en el duelo frente a Brasil, en la Copa América (Foto: Agenciauno)

Una sumatoria de factores

El traumatólogo Rafael Gutiérrez, quien asesora a Cobresal y es parte del cuerpo médico de Colo Colo, prefiere acotar el problema. “No es correcto decir que a Alexis Sánchez se le apuró, porque no es así. Es la sumatoria de muchas cosas. Es un músculo que está frágil, lesionado, que hizo fatiga. En rigor, no se lesionó. Salió porque ese músculo estaba fatigado. Entonces, hay que ser cuidadosos con los juicios, porque estamos hablando de profesionales”, explica.

En ese sentido, intenta ordenar la cronología. “Alexis tenía plazos de recuperación que permitían proyectar que podría jugar en la segunda fase de la Copa América. La terapia que se realiza es para que se recupere. Los plazos dieron y jugó. E insisto: no se lesionó. Si salió en ese partido fue porque el músculo estaba fatigado”, establece.

Eso sí, afirma que la seguidilla de lesiones musculares que ha sufrido el delantero puede explicar su actualidad. “Hay desbalances que son producto de dolencias frecuentes”, concluye.