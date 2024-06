“La sanción a Gareca nos pilló de sorpresa”: ayudante del Tigre en la Roja revela que el DT iba en camino a la conferencia que no pudo protagonizar

Ricardo Gareca iba en camino a comparecer a la conferencia de prensa previa al partido entre la Selección y Canadá. Lo consideraba parte de una rutina habitual. Sin embargo, en el camino, se enteró de que no podría ofrecer sus impresiones antes del choque ante los norteamericanos. Literalmente, tuvo que devolverse. La vocería de la Roja, al menos en lo técnico, la asumió Sergio Santín. A su lado se sentó Víctor Dávila.

“Ricardo venía en camino a la conferencia y nos llega el comunicado de la Conmebol de esta suspensión. Se regresó al hotel y tuvimos que solucionar esto. Estamos acá”, reveló el asistente más cercano al estratega. En el partido, el Tigre no tendrá contacto con los jugadores.. Tendrá que refugiarse en un palco, sin poder impartir impartir instrucciones directamente.

Optimismo

“Quiero dejar algo en claro: estamos muy pendientes de respetar y de seguir todas las instrucciones por parte de Conmebol. Hay situaciones de controles estando aquí que aceptamos, pero una cosa es tener una opinión en cuanto a todo, pero tanto la federación, el staff y todos nos involucramos en lo que es la organización. Esté seguro de que le vamos a dar solución. Siendo un inconveniente, estamos preparados. Canadá no es solo un presente, también tiene un pasado, una historia, un rendimiento. Somos consciente. No nos ponemos por encima ni por debajo. Es una gran selección. Tiene que ir al palco, no puede estar en el vestuario. Esa es la información que tenemos”, expresó el asistente, respecto de la forma en que afrontarán la emergencia.

Luego, se enfocó en el optimismo. “Lo que usted acaba de plantear es una posibilidad. Nosotros observamos, creemos y tenemos fe en la otra, en clasificar, en ganar. Ya lo hemos hecho. La seguridad está sobre resultados inmediatos, funcionamiento, rendimiento, personalidad, en el día a día que tenemos con todos. En base a todo, creemos en la posibilidad de clasificar, de seguir adelante, de llegar hasta el final. Seguimos creyendo en eso. Permítanos, porque puede ser una gran realidad. De acuerdo a lo que vemos, lo que tenemos, es muy posible. Creemos en eso”, enfatizó ante una consulta que le planteó un escenario distinto, con la Roja fuera del torneo.

Luego habló de la disputa por los puestos. “Aquí un grupo que es consciente de que todos tienen posibilidades. Se ha demostrado que se ha tenido un resultado frente a eso. Usted dice que no se hacen goles, pero se analizan, también, las situaciones de gol, si el equipo es valiente. Puede que el rival defienda bien, pero la intención nuestra es ir a buscar. Y tenemos las condiciones de hacerlo, lo vemos. No solo los nombres. Después, se ven los resultados que se tienen. Esa es la confianza que tenemos. Ustedes entenderán que hay situaciones que llevan a considerarlos a todos. Le puedo asegurar que todo el grupo está en condiciones de arrancar un partido y rendir. O de entrar y también rendir. Ya lo han demostrado”, destacó. También aseguro que Claudio Bravo está en “perfectas condiciones” ‘para actuar.

Objetivo claro

Finalmente, aludió al objetivo. “Está ahora, en este partido, siendo, como se ha dicho, llegar al momento de disputar las Eliminatorias en la mejor discusión. El objetivo tiene que ver con ganar, con pasar. Hay un objetivo inmediato y hay otro que es principal”, dividió.

Finalmente, aludió a las cualidades del rival. “Cada partido es diferente aunque en nuestro análisis tomamos muy en cuenta los partidos ante Argentina y Perú. Quizás nuestra atención está en lo que hacemos nosotros, en lo que somos capaces de hacer. También depende del momento de los jugadores y hasta de Canadá. Esperamos un Canadá muy físico, que tiene un funcionamiento táctico importante, pero lo más importante somos nosotros. David ha jugado como delantero centro, por izquierda. La alineación de Canadá no nos llevará a cambiar. Estamos muy seguros. Sí va a ser físico. Lo más importante aquí es lo que hagamos nosotros”, puntualizó.